Trợ giúp pháp lý hướng tới nhóm yếu thế

Mở rộng đối tượng trợ giúp pháp lý giúp nhiều người dân xã Tràng Xá được tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí.

Không cần đi xa, ngay tại nhà văn hóa xóm, những vấn đề pháp luật gắn với đời sống được các trợ giúp viên pháp lý giải thích cụ thể, dễ hiểu. Từ đất đai, hôn nhân và gia đình đến chính sách an sinh xã hội, người dân có thể trực tiếp nêu những vướng mắc của mình và được hướng dẫn.

Tại xã Tràng Xá, hoạt động truyền thông, tư vấn pháp luật miễn phí đang được duy trì, góp phần đưa chính sách trợ giúp pháp lý đến gần hơn với người dân, nhất là những người cao tuổi, người còn gặp khó khăn trong tiếp cận thông tin pháp luật.

Chị Dương Thị Công, xã Tràng Xá, cho biết: Nội dung được tuyên truyền gần gũi, dễ hiểu giúp chúng tôi biết thêm các quy định của pháp luật, từ đó chủ động hơn trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân và gia đình.

Không chỉ người cao tuổi, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý còn mở rộng thêm nhiều nhóm đối tượng. Trong đó có người thuộc hộ cận nghèo; người được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng là người cao tuổi, người bị bạo lực trong vụ việc bạo lực gia đình, người nhiễm HIV; người dân tộc thiểu số rất ít người; người lao động có thu nhập thấp là người bị buộc tội, bị hại; người gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hỏa hoạn…

Một số nhóm đặc thù như người khuyết tật, thân nhân của liệt sĩ, người nhiễm chất độc da cam cũng được mở rộng theo hướng không còn phải đáp ứng điều kiện khó khăn về tài chính như trước.

Một buổi trợ giúp pháp lý được tổ chức tại cơ sở.

Ông Vũ Văn Chính, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Thái Nguyên thông tin: Luật sửa đổi mở rộng hơn diện người được trợ giúp pháp lý, trong đó có nhiều nhóm yếu thế. Đây là cơ sở để Trung tâm tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, chủ động đưa trợ giúp pháp lý đến gần người dân hơn.

Như vậy, điểm mới không chỉ nằm ở việc thêm nhóm đối tượng, mà còn thể hiện rõ hơn yêu cầu bảo đảm khả năng tiếp cận dịch vụ pháp lý của những người dễ bị tổn thương. Với các địa bàn rộng, nhiều khu vực xa trung tâm sau sắp xếp đơn vị hành chính, đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với hoạt động trợ giúp pháp lý tại cơ sở.

Trong 9 tháng năm 2026, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức trên 60 chuyến tư vấn pháp luật, 48 chuyến truyền thông cho hơn 3.200 lượt người dân tại nhiều địa phương trong tỉnh; 2 điểm truyền thông cho trẻ em tại các trường THCS với hơn 2.270 lượt học sinh tham gia; tham gia tố tụng 827 vụ việc; đại diện ngoài tố tụng 16 vụ việc; tư vấn pháp luật 289 vụ việc.

Khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý có hiệu lực từ đầu năm 2027, chắc chắn sẽ có thêm nhiều người dân thuộc các nhóm yếu thế sẽ có cơ hội tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí. Nhưng để chính sách thực sự đến được với người cần, việc chủ động đưa pháp luật về cơ sở, tư vấn đúng nhu cầu và đúng đối tượng vẫn là khâu quan trọng. Đây cũng là cách để quyền tiếp cận công lý không chỉ được quy định trong pháp luật, mà trở thành sự hỗ trợ cụ thể đối với người dân trong cuộc sống.