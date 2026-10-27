Trợ giảng phải thạo công nghệ, AI và ngoại ngữ

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 90/2026/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn, điều kiện, chế độ làm việc, bổ nhiệm và xếp lương đối với nhân sự hỗ trợ giáo dục đại học.

Thông tư đặt yêu cầu chung với nhóm nhân sự hỗ trợ giáo dục đại học về việc ứng dụng công nghệ, AI và ngoại ngữ. Ảnh: HSB

Thông tư quy định cụ thể tiêu chuẩn đào tạo, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và nhiệm vụ tương ứng với ba nhóm nhân sự hỗ trợ giáo dục đại học: Trợ giảng, nghiên cứu viên và nhân sự hỗ trợ giảng dạy.

Ngoài việc nắm vững kiến thức cơ bản thuộc lĩnh vực chuyên ngành, thông tư đặt yêu cầu chung với nhóm nhân sự hỗ trợ giáo dục đại học là ứng dụng được công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo; sử dụng được ngoại ngữ trong thực hiện nhiệm vụ. Đây là cơ sở để thúc đẩy việc nâng cao năng lực số, khả năng tiếp cận tri thức và công nghệ mới trong môi trường giáo dục đại học.

So với cách quản lý chỉ dựa vào tên gọi chức danh hoặc phân công công việc chung, việc quy định cụ thể hơn tiêu chuẩn và nhiệm vụ theo từng vị trí việc làm tạo cơ sở để các cơ sở giáo dục đại học xác định rõ yêu cầu đối với từng nhóm nhân sự. Qua đó, hạn chế tình trạng giao nhiệm vụ không tương xứng với năng lực chuyên môn, đồng thời nâng cao tính chuyên nghiệp trong tổ chức hoạt động đào tạo và nghiên cứu.

Thông tư quy định nhân sự hỗ trợ giáo dục đại học làm việc theo chế độ 40 giờ mỗi tuần; thời gian bố trí linh hoạt theo yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn. Việc nghỉ phép thực hiện theo quy định của pháp luật và được bố trí phù hợp với kế hoạch của cơ sở giáo dục đại học, bảo đảm không ảnh hưởng đến nhiệm vụ được phân công.

Căn cứ đặc thù ngành đào tạo, lĩnh vực nghiên cứu và điều kiện tổ chức thực hiện, người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học quy định cụ thể việc phân bổ thời gian làm việc.

Thông tư xác định rõ cơ sở pháp lý để quản lý nhân sự theo vị trí việc làm, đồng thời phân biệt cơ chế áp dụng đối với viên chức và người lao động.

Đối với các cơ sở giáo dục đại học tư thục, việc tuyển dụng, trả lương theo công việc, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác (nếu có) được thực hiện theo quy chế của cơ sở, bảo đảm công khai, minh bạch và tuân thủ pháp luật.