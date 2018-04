'Trò chơi tình yêu': Woo Do Hwan đẹp trai đến từng centimet trong bộ đồng phục học sinh

Những hình ảnh nam chính Woo Do Hwan của Trò chơi tình yêu trong bộ đồng phục học sinh sẽ khiến nhiều cô nàng mê mẩn!

Woo Do Hwan đẹp mê mẩn trong bộ đồng phục học sinh

Trong Trò chơi tình yêu (The great seducer), Woo Do Hwan vào vai một "tay sát gái" trẻ tuổi tên Kwon Shi Hyun. Anh lao vào trò chơi tình yêu với cô nàng ngây thơ Eun Tae Hee (Joy của Red Velvet thủ vai) nhằm quyến rũ cô nàng. Câu chuyện của phim bắt đầu từ thời trung học, khi Shi Hyun và hai người bạn thân (do Moon Ga Young và Kim Minn Jae thủ vai) nổi tiếng là bộ ba chuyên gây rắc rối.

Phía sau ống kính anh chàng cực kỳ đáng yêu

Có khi lại nghiêm túc

Mặc áo tốt nghiệp còn đẹp hơn!

Công ty đại diện của Woo Do Hwan là KeyEast đã tung ra hình ảnh phía sau hậu trường của nam diễn viên, chuẩn bị quay những cảnh phim thời trung học. Phía sau hậu trường, Woo Do Hwan có khi nghiêm túc đọc kịch bản, có khi lại tươi cười đùa giỡn với bạn diễn và nhân viên đoàn phim. Đặc biệt, anh chàng cực kỳ bảnh trai trong những bộ đồng phục học sinh. Xem thêm hình ảnh của Woo Do Hwan dưới đây:

An Trần