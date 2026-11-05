Trợ cấp thất nghiệp thay đổi như thế nào khi lương tối thiểu vùng tăng?

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 399/2026/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2027, thay thế nghị định 293/2025.

Theo đó, mức lương tối thiểu tháng vùng I tăng từ 5,31 triệu đồng lên 5.7 triệu đồng mức, vùng II tăng từ 4,73 triệu đồng lên 5.08 triệu đồng, vùng III tăng từ 4,14 triệu đồng lên 4,45 triệu đồng, vùng IV tăng từ 3,7 triệu đồng lên 4,04 triệu đồng.

Vậy khi mức lương tối thiểu vùng tăng thì quy định về mức hưởng trợ cấp thất nghiệp, mức lương căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp thay đổi ra sao?

Về trợ cấp thất nghiệp, theo Luật Việc làm 2025, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp gần nhất trước khi chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc chấm dứt làm việc. Tuy nhiên, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa không quá 5 lần mức lương tối thiểu tháng theo vùng do Chính phủ công bố được áp dụng tại tháng cuối cùng đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Người lao động liên hệ làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm dich vụ Việc làm.

Theo đó, kể từ ngày 1/1/2027, mức trợ cấp thất nghiệp tối đa sẽ tăng theo mức lương tối thiểu vùng, cụ thể: vùng I tăng từ 26,55 triệu đồng lên 28,5 triệu đồng/tháng (tăng 1,75 triệu đồng), vùng II tăng từ 23,65 triệu đồng lên 25,4 triệu đồng/tháng (tăng 1,6 triệu đồng),vùng III tăng từ 20,7 triệu đồng lên 22,25 triệu đồng/tháng (tăng 1,4 triệu đồng), vùng IV tằng từ 18,5 triệu đồng lên 20,2 triệu đồng/tháng (tăng 1,25 triệu đồng).

Như vậy, từ ngày 1/1/2027, mức trợ cấp thất nghiệp tối đa người lao động được hưởng theo tháng là 28,5 triệu đồng.

Về căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp, Luật Việc làm 2025 quy định tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp cao nhất bằng 20 lần mức lương tối thiểu tháng theo vùng do Chính phủ công bố tại thời điểm đóng bảo hiểm thất nghiệp. Theo đó, khi lương tối thiểu vùng tăng thì tiền lương làm căn cứ đóng BHTN tối đa cũng tăng theo quy định.