Trò 'cáo mượn oai hùm' ở Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân

Phụ huynh làm việc, phối hợp cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra.

Nhiều bị hại gửi đơn tố cáo đến cơ quan điều tra

Trong quá trình điều tra, xác minh, đến nay có hàng chục bị hại cho con theo học tại Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân đã gửi đơn tố cáo đến Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng. Theo các bị hại, do tin tưởng vào lời quảng bá chiêu sinh nên cho con theo học tại Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân, nhưng khi thấy con có biểu hiện sa sút, chệch hướng nên sinh ra hoài nghi về những cam kết. Càng muốn tìm hiểu cụ thể thì càng nhận được sự lảng tránh của những người có trách nhiệm tại Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân.

“Khi quyết định cho con theo học là mình cũng đặt niềm tin vào lời quảng bá, lời cam kết. Càng về sau, mình càng thấy khó hiểu khi bỏ tiền ra nộp học phí nhưng nhận về là sự mập mờ, thiếu căn cứ pháp lý về cái mác “quốc tế”, một phụ huynh cho biết.

Không chỉ “dấm dúi” về hồ sơ pháp lý, Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân còn có hình thức thu học phí rất khác biệt với yêu cầu nộp tiền mặt chứ không chuyển khoản. Một phụ huynh chia sẻ: “ Khi gặng hỏi cán bộ thu học phí, nhận được sự ậm ờ nên mình mới bắt đầu nghi ngờ. Thấy vô lý nên không muốn theo học nữa mà tính đường chuyển trường cho con”. Điều đáng ngạc nhiên là khi rút hồ sơ để chuyển trường cho con thì chị tá hỏa vì không có bảng điểm. Khi quyết định làm căng để được giải quyết thì cán bộ trung tâm nói rằng ở đây không liên quan gì đến Prinberk Academy Hoa Kỳ!

Bị can Trương Văn Thiên Tư

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng làm rõ, để chiếm đoạt lòng tin của phụ huynh, Trương Văn Thiên Tư đã tự đặt làm con dấu nổi, tự in bảng điểm, giấy chứng nhận tại Việt Nam và ngụy tạo bì thư gửi từ nước ngoài về. Bằng cách này, trung tâm còn “vét” thêm 100 đến 120 USD với lý do thanh toán phí vận chuyển về Việt Nam.

Hàng loạt biên lai thu học phí tại trung tâm thể hiện mức đóng từ 7-8 triệu đồng mỗi tháng. Trong khi đó, theo thỏa thuận nguyên tắc ký với phụ huynh, khoản học phí 7-8 triệu đồng cho 6 tháng chỉ áp dụng đối với chương trình đào tạo ngoại ngữ. Mức thu thực tế cao gấp 5 lần so với thỏa thuận ban đầu. Đây là một trong những dấu hiệu cho thấy hoạt động giảng dạy tại trung tâm đã vượt ra ngoài phạm vi được cấp phép, khi học sinh còn được tổ chức học các môn thuộc chương trình giáo dục phổ thông.

Làm việc với cơ quan điều tra, bị can Trương Văn Thiên Tư khai: Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân dạy chương trình của Prinberk Academy nên có nhiều phần học, nhiều môn học. Phụ huynh đăng ký cho con học nhiều suất ở trong ngày và nhiều ngày ở trong tuần. Chính vì vậy, học phí nhân lên theo số giờ học.

Bị can Trương Văn Thiên Tư thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, từ năm 2019 đến tháng 6-2024, hoàn toàn không tồn tại ngôi trường nào mang tên Prinberk Academy. Trường này cũng không nằm trong hệ thống được cơ quan chức năng Hoa Kỳ chứng nhận để phục vụ xin thị thực du học.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết, để khởi tố vụ án, khởi tố bị can là cơ quan chức năng có đủ các căn cứ về hành vi gian dối chiếm đoạt tài sản. Cụ thể là có giảng dạy, có thu tiền và có đưa ra những thông tin không đúng sự thật. Bị can đã lập trung tâm để dạy trá hình chương trình của một trường được gọi là Prinberk Academy. Trên thực tế là từ năm 1999 cho đến tháng 6-2024 chưa hề có trường nào như vậy ở Hoa Kỳ. Điều này thể hiện thủ đoạn gian dối.

Các loại hồ sơ, tài liệu trong quá trình hoạt động của Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân đang tiếp tục được cơ quan điều tra làm rõ.

Làm việc với cơ quan công an, bị can Trương Văn Thiên Tư đã khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Không chỉ thừa nhận sai phạm về cách thức hoạt động của Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân, bị can này còn nói rằng, những bảng điểm hay giấy chứng nhận đều làm ở Việt Nam nhưng mà sử dụng những bì thư, giấy tờ, biểu mẫu có hình quốc kỳ của Hoa Kỳ để phụ huynh tin tưởng rằng đây là hồ sơ có giá trị được gửi từ Hoa Kỳ.

Bị can còn khai, do đã không tìm hiểu kỹ chương trình luật giáo dục của Bộ GD&ĐT nên tư vấn sai lệch cho phụ huynh, làm cho có những học sinh đã học với Prinberk Academy nhiều năm và sau khi tốt nghiệp thì không thể xin vào các trường ở tại Việt Nam được. Điều này gây hậu quả rất nặng nề cho gia đình của các học sinh.

Những thủ đoạn trong quá tình hoạt động của Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân đang tiếp tục được Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng tiếp tục làm rõ. Điều mà nhiều gia đình đang phải gánh hệ lụy là việc học tập con em mình bị gián đoạn, kết quả học tập không được công nhận, ảnh hưởng trực tiếp đến con đường học vấn sau này.

Vụ việc cũng là lời cảnh tỉnh đối với phụ huynh trước những mô hình giáo dục núp bóng danh nghĩa quốc tế, quảng bá thiếu minh bạch, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho việc học tập trong tương lại của con cái.