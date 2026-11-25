Hơn 91.000 tấn tro bay và nút thắt đầu ra

Công nghệ đốt rác phát điện đang góp phần giảm áp lực chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt tại Hà Nội. Theo số liệu được công bố tại tọa đàm “Giải pháp xử lý hiệu quả đối với tro bay của điện rác” do Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội tổ chức ngày 25/11, năm 2026, lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn thành phố ước tính hơn 9.000 tấn/ngày. Trong đó, khoảng 7.250 tấn/ngày được xử lý tại hai nhà máy điện rác Sóc Sơn và Seraphin, với tổng công suất phát điện 127 MW.

Tuy nhiên, đốt rác không đồng nghĩa với việc chất thải được xử lý hoàn toàn. Quá trình này vẫn phát sinh các dòng chất thải thứ cấp, trong đó tro bay là loại cần được kiểm soát đặc biệt do thành phần phức tạp và nguy cơ chứa các chất ô nhiễm.

Các chuyên gia tham gia ý kiến tại toạ đàm.

Tại Nhà máy điện rác Sóc Sơn, mỗi ngày phát sinh khoảng 60-75 tấn tro bay. Sau hơn 4 năm vận hành, lượng tro bay tồn lưu đã vượt 91.000 tấn. Toàn bộ khối lượng khổng lồ này hiện vẫn phải lưu giữ ngay trong khuôn viên nhà máy, chiếm dụng diện tích lên tới khoảng 10.000 m2. Đây không còn đơn thuần là vấn đề bố trí kho lưu giữ của một doanh nghiệp, mà đã trở thành bài toán quản lý chất thải cần được thành phố giải quyết đồng bộ.

Ông Đỗ Tiến Dũng, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Năng lượng Môi trường Thiên Ý Hà Nội chia sẻ, sự dồn ứ kéo dài suốt hơn 4 năm đang tạo ra sức ép đa chiều đối với hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Việc dành tới một hecta đất làm kho lưu giữ tạm thời không chỉ làm thu hẹp không gian vận hành, gây cản trở dây chuyền xử lý rác hằng ngày mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ triển khai dự án mở rộng xử lý lượng rác đã chôn lấp trước đây của nhà máy.

Về mặt tài chính, doanh nghiệp phải gánh thêm khoản chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng lưu chứa tạm thời như đổ nền bê tông, trải bạt lót chống thấm và lắp đặt hệ thống mái che tôn để bảo đảm an toàn môi trường. Đáng lo ngại hơn, hiện nay nhà máy đã không còn quỹ mặt bằng để tiếp tục lưu chứa lượng tro bay phát sinh mới trong thời gian tới.

Thực tế, từ năm 2024, Công ty Thiên Ý Hà Nội đã chủ động xây dựng phương án kỹ thuật chôn lấp tro bay và trình Sở NN&MT Hà Nội tổ chức thẩm định với sự tham gia của hội đồng chuyên gia. Phương án này đã được đánh giá là phù hợp với điều kiện thực tế. Tuy nhiên, nút thắt hiện nay nằm ở khâu tổ chức thực hiện khi Sở NN&MT vẫn đang trong quá trình tìm kiếm đơn vị thứ ba có đủ năng lực để tiếp nhận, vận hành bãi chôn lấp tro bay. Trước thực trạng kho bãi đã cạn kiệt, doanh nghiệp kiến nghị cơ quan quản lý đẩy nhanh tiến độ lựa chọn đơn vị vận hành nhằm sớm giải phóng lượng tro bay tồn đọng.

Theo thông tin tại tọa đàm, tro bay sau khi thu gom được đưa qua dây chuyền hóa rắn, đóng bao và lưu giữ tối thiểu 15 ngày trước khi lấy mẫu phân tích. Nếu kết quả xác định các chỉ số nằm dưới ngưỡng quy định tại QCVN 07:2025/BNNMT, lô chất thải có thể được xác định là chất thải rắn thông thường và đưa đi chôn lấp tại bãi chôn lấp hợp vệ sinh.

Cần cơ chế giám sát độc lập

Tại toạ đàm, GS.TS Hoàng Xuân Cơ, Trưởng ban Khoa học Hội Kinh tế môi trường Việt Nam cho rằng, quản lý tro bay điện rác không đơn thuần là lựa chọn một công nghệ xử lý, mà phải giải quyết đồng bộ từ kiểm soát nguy cơ ô nhiễm, minh bạch dữ liệu đến đánh giá khoa học độc lập và xác định rõ trách nhiệm quản lý.

GS.TS Hoàng Xuân Cơ, Trưởng ban Khoa học Hội Kinh tế môi trường Việt Nam. Ảnh: Ngọc Tú

Một trong những vấn đề cần đặc biệt lưu ý là không thể đánh đồng tro bay điện rác với tro bay nhiệt điện than. Rác sinh hoạt có thành phần đa dạng, không ổn định, trong khi việc phân loại tại nguồn chưa triệt để. Đặc điểm này khiến thành phần tro bay phức tạp, đòi hỏi phải có kết quả phân tích riêng trước khi lựa chọn công nghệ xử lý hoặc xem xét khả năng tái sử dụng.

Ông Tạ Văn Luân, Phó Giám đốc Viện chuyên ngành Xi măng và Bê tông (Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng), cho biết tro bay điện rác thường có hàm lượng muối hòa tan cao, độ kiềm lớn và nguy cơ chứa các chất độc hại. Quá trình xử lý cần chú trọng loại bỏ muối hòa tan, ổn định kim loại nặng và kiểm soát các chất ô nhiễm hữu cơ độc hại.

Đáng chú ý, công nghệ ổn định hóa - hóa rắn chủ yếu có tác dụng cố định chất ô nhiễm, không đồng nghĩa với việc loại bỏ hoàn toàn chúng. Vì vậy, sản phẩm sau xử lý vẫn phải được kiểm định, đánh giá khả năng phát tán chất ô nhiễm và đáp ứng yêu cầu môi trường tại địa điểm tiếp nhận.

Tương tự, nếu nghiên cứu sử dụng tro bay làm vật liệu xây dựng, không thể chỉ căn cứ vào độ bền hay cường độ chịu nén của sản phẩm. Các thử nghiệm ngâm chiết, đánh giá khả năng thôi nhiễm kim loại nặng, muối hòa tan và độ bền lâu cũng phải được thực hiện. Một sản phẩm có thể đạt yêu cầu cơ học nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ phát tán chất ô nhiễm khi tiếp xúc với nước trong thời gian dài.

Tro bay điện rác thường có hàm lượng muối hòa tan cao, độ kiềm lớn và nguy cơ chứa các chất độc hại.

Từ thực tế đó, yêu cầu đặt ra với Hà Nội là phải hình thành cơ chế giám sát độc lập, thay vì chỉ dựa vào báo cáo của đơn vị vận hành. GS.TS Hoàng Xuân Cơ đề xuất thành phố có đầu mối chuyên môn hoặc tổ công tác liên ngành thường xuyên tiếp nhận, tổng hợp và phân tích dữ liệu do các nhà máy cung cấp. Khối lượng tro bay phát sinh, lượng đã xử lý, lượng còn lưu giữ, kết quả phân tích mẫu và hồ sơ bàn giao phải được quản lý thống nhất, có khả năng đối chiếu, truy xuất.

Đặc biệt, việc lấy mẫu và phân tích cần có sự tham gia của đơn vị thứ ba đủ năng lực, độc lập với doanh nghiệp và đơn vị cung cấp công nghệ. Theo ông Tạ Văn Luân, các kết quả thử nghiệm phải được kiểm chứng bởi phòng thí nghiệm có năng lực phù hợp. Không chỉ kiểm tra tro bay đầu vào và sản phẩm đầu ra, cần theo dõi cả nước thải, khí thải, bụi, bùn thải và các dòng chất thải thứ cấp trong quá trình xử lý.

Đây cũng là cơ sở để người dân được tiếp cận thông tin khách quan về chất lượng môi trường, thay vì chỉ nhận những thông báo chung chung về việc chất thải đã được xử lý. Công khai dữ liệu không chỉ giúp củng cố niềm tin xã hội mà còn tạo điều kiện phát hiện sớm bất thường, xác định trách nhiệm khi xảy ra sự cố.

Trước mắt, Hà Nội cần khẩn trương hoàn thiện quy trình, lựa chọn đơn vị đủ năng lực vận hành bãi chôn lấp và tổ chức tiếp nhận tro bay theo đúng quy định, bảo đảm các điều kiện kỹ thuật và môi trường. Việc xử lý lượng tồn lưu phải đi cùng kiểm soát chặt lượng phát sinh mới, tránh tình trạng giải quyết được khối lượng cũ nhưng tiếp tục hình thành điểm nghẽn mới.

Về lâu dài, thành phố cần nghiên cứu, thử nghiệm các công nghệ tái chế phù hợp với đặc tính tro bay điện rác. Theo đề xuất của chuyên gia, chương trình thí điểm có thể trải qua các bước phân tích đặc tính chất thải, thử nghiệm công nghệ ở quy mô pilot và sản xuất thử vật liệu xây dựng có kiểm soát. Mỗi công nghệ cần được đánh giá đầy đủ về hiệu quả xử lý, chi phí, mức tiêu hao năng lượng, nước và phương án quản lý phần chất thải còn lại.

Tro bay có thể trở thành nguồn tài nguyên thứ cấp nếu công nghệ xử lý và sản phẩm đầu ra đáp ứng đầy đủ yêu cầu. Nhưng mục tiêu tài nguyên hóa không thể đi trước những điều kiện bảo đảm an toàn.