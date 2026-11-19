Video: Giới thiệu mẫu xe Triumph Tiger Sport 660 mới.

Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ (NHTSA) vừa công bố lệnh triệu hồi chính thức đối với 3.974 chiếc Tiger Sport của thương hiệu xe Anh Quốc Triumph Motorcycles (mã chiến dịch NHTSA: 26V716000, mã nội bộ hãng: SRAN 649). Nguyên nhân xuất phát từ lỗi cơ cấu giữ thùng hành lý hai bên (pannier), có thể khiến thùng bị bung và rơi ra ngoài trong lúc xe đang di chuyển.

Triumph Tiger Sport 660 bị triệu hồi vì nguy cơ văng thùng chở đồ.

Danh sách triệu hồi lần này bao gồm các mẫu xe: Tiger Sport đời 2022–2024, Tiger Sport 660 đời 2025–2027, Tiger Sport 800 đời 2025–2027 và Tiger Sport 800 Touring đời 2026–2027.

Các mẫu xe này có trang bị thùng hành lý tiêu chuẩn hoặc phụ kiện chính hãng đi kèm. Theo đánh giá kỹ thuật từ NHTSA, lực giữ của cơ cấu khóa thùng không đảm bảo độ chắc chắn cần thiết, dẫn đến nguy cơ thùng xe bị tách rời khỏi thân xe khi vận hành ở tốc độ cao hoặc qua đường xóc.

Các mẫu xe này có trang bị thùng hành lý tiêu chuẩn hoặc phụ kiện chính hãng.

Sự cố này không chỉ gây phân bổ trọng lượng mất cân bằng đột ngột làm mất ổn định thân xe, mà còn tạo thành chướng ngại vật nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông phía sau, làm gia tăng đáng kể rủi ro tai nạn.

Để khắc phục hoàn toàn sự cố, hệ thống đại lý ủy quyền của Triumph sẽ tiến hành thay thế miễn phí toàn bộ cơ cấu khóa thùng hành lý cho tất cả các xe nằm trong diện ảnh hưởng, đồng thời kiểm tra cụm giá đỡ phía trên và thay thế linh kiện mới nếu phát hiện dấu hiệu hư hại.

Để khắc phục hoàn toàn sự cố, hệ thống đại lý ủy quyền của Triumph sẽ tiến hành thay thế miễn phí toàn bộ cơ cấu khóa thùng hành lý cho tất cả các xe dính lỗi.

Đợt triệu hồi liên quan trực tiếp đến dòng Tiger Sport 660 cũng thu hút sự chú ý đặc biệt của cộng đồng chơi xe tại Việt Nam, bởi đây chính là một trong những quân bài chiến lược của Triumph trong giai đoạn tái cơ cấu dải sản phẩm.