Khối động cơ mới được phát triển dựa trên những kinh nghiệm và công nghệ mà Triumph tích lũy trong quá trình cung cấp động cơ cho Giải vô địch thế giới Moto2. Theo hãng xe Anh Quốc, Street Triple 798 RS 2027 không chỉ mạnh hơn mà còn có khả năng vận hành linh hoạt hơn, đồng thời trở thành phiên bản nhẹ nhất và mạnh nhất trong lịch sử dòng Street Triple, với trọng lượng 183 kg khi đổ đầy nhiên liệu.

Động cơ ba xi lanh 798cc là thay đổi quan trọng nhất trên Triumph Street Triple 798 RS 2027. So với thế hệ tiền nhiệm, mô-men xoắn được cải thiện khoảng 10% trên toàn dải vòng tua, hứa hẹn mang lại khả năng tăng tốc mạnh mẽ và phản ứng linh hoạt hơn trong nhiều điều kiện vận hành. Cụ thể, xe có công suất 135 mã lực, mô-men xoắn cực đại 86 Nm.

Triumph Street Triple 798 RS 2027.

Động cơ còn được trang bị các con đội van trọng lượng nhẹ, phủ lớp DLC nhằm giảm ma sát và khối lượng của hệ thống dẫn động van, qua đó hỗ trợ khả năng đạt vòng tua cao cũng như cải thiện phản ứng khi người lái thao tác tay ga. Ngoài ra, hộp số, vỏ trục khuỷu, bộ ly hợp và hệ thống truyền động sơ cấp cũng được sửa đổi để phù hợp với đặc tính vận hành của động cơ mới.

Một điểm đáng chú ý khác nằm ở thiết kế hệ thống ống xả với hai cửa thoát khí bố trí bên dưới động cơ. Cách sắp xếp này giúp tập trung khối lượng vào khu vực trung tâm và hạ thấp trọng tâm xe, qua đó cải thiện khả năng kiểm soát khi vào cua hoặc thay đổi hướng di chuyển đột ngột. Triumph cũng phát triển khung sườn bằng nhôm mới cùng khung phụ được chế tạo theo hướng tối ưu trọng lượng.

Hình học lái được điều chỉnh với góc nghiêng lớn hơn và độ lệch giảm, giúp chiếc naked bike có phản ứng nhanh nhạy hơn khi vào cua. Khoảng sáng gầm xe cũng được tăng lên nhằm cho phép người lái duy trì góc nghiêng lớn hơn, đặc biệt hữu ích khi vận hành trên đường đua.

Triumph Street Triple 798 RS 2027 sử dụng hộp số 6 cấp, kết hợp hệ thống Triumph Shift Assist cho phép sang số lên và xuống mà không cần bóp côn. Hệ thống sang số nhanh tích hợp giúp người lái duy trì khả năng tăng tốc liên tục, hạn chế gián đoạn lực kéo trong quá trình chuyển số.

Street Triple 798 RS 2027 còn được trang bị hệ thống kiểm soát hành trình, đáng chú ý là người lái vẫn có thể sang số ngay cả khi tính năng này đang hoạt động. Đây là những trang bị giúp mẫu môtô thể thao của Triumph không chỉ phù hợp với đường đua mà còn đáp ứng tốt hơn nhu cầu di chuyển đường dài.

Hệ thống treo trên phiên bản Street Triple 798 RS mới được đầu tư với phuộc trước Showa Big Piston đường kính 41 mm, có khả năng điều chỉnh hoàn toàn và hành trình 120 mm. Phía sau là giảm xóc Ohlins STX46, cũng hướng đến khả năng kiểm soát thân xe chính xác khi vận hành ở tốc độ cao.

Hệ thống phanh sử dụng kẹp phanh Brembo Stylema kết hợp với đĩa phanh trước đường kính 310 mm, trong khi bánh sau được trang bị đĩa phanh 220 mm. Triumph lựa chọn bộ lốp Pirelli Diablo Supercorsa SP V3 làm trang bị tiêu chuẩn, qua đó nhấn mạnh định hướng hiệu suất và khả năng bám đường của mẫu naked bike này.

Tư thế lái cũng được điều chỉnh trên Triumph Street Triple 798 RS 2027 nhằm cải thiện khả năng kiểm soát xe, với tay lái được mở rộng thêm 20 mm. Chiều cao yên tiêu chuẩn đạt 836 mm, tương đối cao đối với một số người dùng có vóc dáng khiêm tốn. Tuy nhiên, Triumph cung cấp tùy chọn hệ thống treo và yên xe thấp hơn, cho phép giảm tổng chiều cao yên tới 45 mm, xuống còn 791 mm.

Về công nghệ, Street Triple 798 RS 2027 được trang bị hệ thống điện tử với bảy chế độ lái, bao gồm Eco, Rain, Road, Sport, Track và hai chế độ Rider cho phép người dùng tự cấu hình theo sở thích. Các công nghệ hỗ trợ vận hành gồm hỗ trợ khởi hành, kiểm soát nâng bánh trước, kiểm soát phanh động cơ, ABS khi vào cua và kiểm soát lực kéo khi vào cua có khả năng quản lý tình trạng trượt bánh sau. Những hệ thống này được thiết kế để hỗ trợ người lái kiểm soát sức mạnh động cơ hiệu quả hơn, đặc biệt trong những tình huống tăng tốc mạnh hoặc vận hành ở giới hạn bám đường.

Khu vực điều khiển được nâng cấp với màn hình cảm ứng TFT HD kích thước 7 inch do Bosch cung cấp, hỗ trợ kết nối không dây Apple CarPlay và Android Auto. Nhờ đó, người lái có thể sử dụng các tính năng kết nối và giải trí tương thích ngay trên màn hình xe. Những trang bị đáng chú ý khác bao gồm cổng sạc USB-C, cụm đèn pha LED dạng projector tích hợp đèn chiếu sáng góc cua thích ứng và hệ thống cảnh báo giảm tốc khẩn cấp. Triumph cũng cung cấp hệ thống giám sát áp suất lốp dưới dạng trang bị tùy chọn, giúp người dùng theo dõi tình trạng lốp trong quá trình vận hành.

Triumph Street Triple 798 RS 2027 sẽ được phân phối với ba tùy chọn màu sắc gồm xanh Interstellar, đỏ Carnival và đen Sapphire. Bên cạnh cấu hình tiêu chuẩn, hãng xe Anh quốc còn phát triển danh mục phụ kiện tùy chọn nhằm tăng khả năng cá nhân hóa và cải thiện hiệu suất. Trong đó có bộ cần gạt và gác chân điều chỉnh được do Gilles phát triển, các chi tiết làm từ sợi carbon và hệ thống ống xả Akrapovic bằng titan.

Tại thị trường Anh, Triumph Street Triple 798 RS 2027 có giá khởi điểm 12.995 bảng (tương đương 439,53 triệu đồng). Những chiếc xe đầu tiên dự kiến được bàn giao tới các đại lý tại Anh từ tháng 2/2027, trong khi chu kỳ bảo dưỡng được công bố ở mức 10.000 km.

- Video cận cảnh Triumph Street Triple 798 RS 2027. Nguồn: Greenlan.