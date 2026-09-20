Triumph Scrambler 400X 2026 thêm màu mới, giá từ 72 triệu đồng

Đây là lần cập nhật đầu tiên của mẫu xe kể từ khi Triumph điều chỉnh động cơ xuống dung tích 349cc. Màu sơn mới mang tên Matte Pewter Grey kết hợp Matte Khaki Band, tạo cho chiếc scrambler phong cách mạnh mẽ, kín đáo và có phần hầm hố hơn.

Ngoài việc cập nhật màu sắc phiên bản mới không có sự khác biệt so với bản đang bán ra trên thị trường. Xe tiếp tục sở hữu bình xăng hình giọt nước kết hợp các miếng đệm chống trượt, đèn pha LED dạng tròn và bảng số hình oval đặt trên ốp hông, tạo cảm giác tương tự những mẫu xe đua địa hình. Xe cũng được trang bị gương chiếu hậu tròn, yên xe hai tầng, bảo vệ tay lái và hệ thống ống xả đặt cao với phần chụp cuối dạng hai khoang.

Scrambler 400X cũng sử dụng bộ lốp đa dụng phù hợp cả đường nhựa lẫn đường địa hình, đúng với đặc tính của một mẫu scrambler đa dụng.

Cụm đồng hồ bán kỹ thuật số tiếp tục được giữ nguyên, với đồng hồ vòng tua máy hiển thị kỹ thuật số trong khi tốc độ được thể hiện bằng đồng hồ analog. Hệ thống bánh xe cũng không thay đổi, với mâm hợp kim 19 inch phía trước và 17 inch phía sau. Phía trước xe sử dụng phuộc USD hoàn thiện màu vàng, trong khi phía sau là hệ thống giảm xóc đơn. Đèn xi-nhan LED cũng tiếp tục được trang bị.

Scrambler 400X tiếp tục sử dụng khối động cơ xy lanh đơn dung tích 349cc làm mát bằng dung dịch. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 37,5 mã lực và mô-men xoắn cực đại 32 Nm, kết hợp với hộp số 6 cấp. Mặc dù dung tích động cơ giảm so với tên gọi trước đây của dòng xe, thông số công suất vẫn ở mức đáng chú ý trong phân khúc.

Tại thị trường Ấn Độ, Scrambler 400X được bán với giá 265.000 rupee - khoảng gần 72 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.