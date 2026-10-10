Triumph Bonneville T40: Dấu ấn quý tộc Anh trên mẫu mô tô hạng trung

Triumph Bonneville T40: Mô tô hoài cổ kết hợp công nghệ an toàn hiện đại. (Ảnh: Triumph)

Triumph tiếp tục phát triển dòng mô tô Bonneville với bộ đôi T40 và T40 Black, lấy cảm hứng từ những mẫu xe huyền thoại của thập niên 1960. Thay vì tập trung vào dung tích động cơ lớn và sức mạnh, mẫu xe mới hướng đến sự cân bằng giữa kiểu dáng hoài cổ, khả năng vận hành và tính thực dụng.

Dấu ấn quý tộc Anh trên mẫu mô tô hạng trung. (Ảnh: Triumph)

Điểm nhấn trong thiết kế Bonneville T40 là hệ thống giảm xóc đôi phía sau, kết hợp phuộc ống lồng đường kính 43 mm phía trước. Xe sử dụng bình xăng hình giọt nước, vành nan hoa niềng nhôm 18 inch phía trước và 17 inch phía sau, cùng đèn pha tròn LED tích hợp dải đèn định vị ban ngày.

Với trọng lượng ướt 191 kg, chiều cao yên tiêu chuẩn 790 mm và tùy chọn hạ xuống 770 mm, Bonneville T40 hướng đến khả năng tiếp cận thuận tiện hơn với người sử dụng. Những thông số này cũng phù hợp với nhu cầu di chuyển trong đô thị, nơi việc dắt và giữ thăng bằng xe là yếu tố đáng cân nhắc.

Mẫu xe sử dụng động cơ 398cc làm mát bằng dung dịch, cho công suất cực đại 32 mã lực và mô-men xoắn 36 Nm tại 5.000 vòng/phút. Cách thiết lập động cơ tập trung vào lực kéo ở dải vòng tua thấp, phục vụ việc di chuyển thường xuyên trong phố và hạn chế thao tác chuyển số liên tục.

Bên cạnh kiểu dáng cổ điển, Bonneville T40 được trang bị Cornering ABS và hệ thống kiểm soát lực kéo Cornering TCS dựa trên cảm biến độ nghiêng. Xe còn có màn hình TFT tròn 4 inch hỗ trợ kết nối điện thoại, ba chế độ lái và hệ thống kiểm soát hành trình Cruise Control.

Bonneville T40 cho thấy cách Triumph kết hợp di sản thiết kế với công nghệ trên dòng mô tô phân khối trung bình. (Ảnh: Triumph)

Chu kỳ bảo dưỡng của xe có thể lên tới 16.000 km, một yếu tố đáng chú ý đối với người dùng quan tâm đến chi phí vận hành lâu dài.

Thương hiệu, thiết kế và trang bị điện tử là những lợi thế của Bonneville T40. Tuy nhiên, chi phí phụ tùng chính hãng và mạng lưới dịch vụ còn tập trung tại một số thành phố lớn có thể ảnh hưởng đến quyết định mua xe.