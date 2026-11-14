Trish Vũ chính thức trở thành tân Hoa hậu Sắc đẹp Thế giới 2026

Đêm chung kết Miss World Beauty 2026 (Season 8) tại California, Mỹ khép lại với kết quả Trish Vũ được xướng tên ở vị trí cao nhất. Chiến thắng đưa nữ doanh nhân, nhà thiết kế trở thành đương kim Hoa hậu – Hoa hậu Sắc đẹp Thế giới 2026.

Tân Hoa hậu Trish Vũ

Trước khi đến với cuộc thi năm nay, Trish Vũ đã có thời gian hoạt động tại nhiều sân chơi sắc đẹp trong nước và quốc tế. Năm 2025, cô đạt danh hiệu Á hậu 2 tại Miss Universe Business World 2025 tổ chức ở Malaysia. Đây cũng là một trong những dấu mốc giúp cô tích lũy thêm kinh nghiệm trên các sân khấu nhan sắc quốc tế.

Năm 2026, Trish Vũ tiếp tục được lựa chọn làm đại diện Việt Nam tham dự Mrs World 2026 tại Las Vegas, Mỹ. Trong quá trình chuẩn bị, cô thực hiện bộ ảnh “Road to Mrs. World”, đồng thời chú trọng rèn luyện kỹ năng trình diễn, giao tiếp và xây dựng hình ảnh trước khi tham gia các hoạt động quốc tế.

Khoảnh khắc Trish Vũ nhận vương miện từ Hoa hậu Hương Giang trở thành một trong những điểm nhấn của đêm chung kết.

Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp, Trish Vũ còn theo đuổi thời trang với vai trò nhà thiết kế. Cô từng xuất hiện tại New York Couture Fashion Week 2026, đồng hành cùng NTK Mai Phương Trang. Việc tham gia các sự kiện thời trang quốc tế giúp cô mở rộng hoạt động chuyên môn, đồng thời định hình hình ảnh cá nhân gắn với hai lĩnh vực thời trang và sắc đẹp.

Tại Miss World Beauty 2026, Trish Vũ lựa chọn phong cách thanh lịch, hiện đại. Trong các phần thi, cô chú trọng khả năng trình diễn, phong thái sân khấu và giao tiếp. Những yếu tố này góp phần giúp nữ doanh nhân tạo được dấu ấn trong cuộc thi. Ngoài ngôi vị cao nhất, cô còn nhận danh hiệu Người đẹp Dạ hội và Người đẹp được bình chọn nhiều nhất.

Chia sẻ sau khi đăng quang, Trish Vũ cho biết cô xem danh hiệu mới là một dấu mốc đồng thời cũng là trách nhiệm trong chặng đường phía trước: “Tôi rất hạnh phúc và biết ơn khi được gọi tên ở vị trí Hoa Hậu – Hoa Hậu Sắc Đẹp Thế Giới 2026. Với tôi, đây không chỉ là một danh hiệu mà còn là sự ghi nhận cho hành trình mình đã không ngừng cố gắng và hoàn thiện bản thân. Mỗi hành trình đều cho tôi một bài học. Tất cả những trải nghiệm ấy giúp tôi hiểu rằng một danh hiệu đẹp chỉ thực sự có ý nghĩa khi mình biết dùng nó để tạo ra những giá trị tích cực hơn.”

Sau cuộc thi, Trish Vũ dự kiến tiếp tục phát triển công việc trong lĩnh vực thời trang, kết nối cộng đồng doanh nhân và tham gia các hoạt động xã hội. Với kinh nghiệm tích lũy qua nhiều sân khấu quốc tế, cô kỳ vọng danh hiệu Miss World Beauty 2026 sẽ trở thành bước đệm để mở rộng các hoạt động chuyên môn trong thời gian tới.