Trịnh Tường: Tuyên truyền về Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11)

Quang cảnh chương trình.

Tham dự chương trình có đại diện các cơ quan, đơn vị phối hợp, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trịnh Tường, đại diện nhà trường, cán bộ thôn, Nhân dân địa phương và Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) - Chi nhánh Đông Đô.

Tại chương trình, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã tuyên truyền về truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ý nghĩa Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11); vận động Nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc.

Chương trình cũng phổ biến về mục đích, ý nghĩa, nguyên tắc và quy trình bầu trưởng thôn; qua đó nâng cao nhận thức, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong lựa chọn người có phẩm chất, uy tín, năng lực và tinh thần trách nhiệm tham gia đại diện cộng đồng dân cư.

Đồn Biên phòng Trịnh Tường và các đơn vị phối hợp trao quà cho học sinh, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Dịp này, Đồn Biên phòng Trịnh Tường cùng các đơn vị phối hợp và Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) - Chi nhánh Đông Đô đã trao 151 suất quà cho học sinh, đồng thời hỗ trợ các điểm trường và gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với tổng trị giá 100 triệu đồng. Những phần quà góp phần động viên học sinh vươn lên trong học tập, chia sẻ khó khăn với các gia đình nơi biên giới.

Thời gian qua, Đồn Biên phòng Trịnh Tường thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể địa phương triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động quần chúng, chăm lo an sinh xã hội thông qua các mô hình như “Mỗi tuần một địa chỉ nhân đạo”, “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn Biên phòng”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”.

Chương trình góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, củng cố tình đoàn kết quân - dân, chung tay chăm lo đời sống Nhân dân và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi biên giới.