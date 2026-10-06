Trịnh Tường siết chặt kiểm soát an toàn thực phẩm tại trường học

Lãnh đạo xã Trịnh Tường trực tiếp kiểm tra bữa ăn trưa của học sinh.

Năm học 2026 - 2027, xã Trịnh Tường có 118 lớp với 3.133 trẻ em, học sinh. Trong đó, Trường Mầm non Trịnh Tường có 840 trẻ; Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Trịnh Tường có 1.350 học sinh và Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Cốc Mỳ có 940 học sinh.

Tổng số trẻ em, học sinh được hưởng các chế độ, chính sách hỗ trợ của Nhà nước và sử dụng bữa ăn bán trú tại các trường là 3.056 em. Đây là số lượng lớn, đặt ra yêu cầu cao đối với công tác bảo đảm chất lượng, dinh dưỡng và an toàn thực phẩm trong từng bữa ăn.

Kiểm soát chặt từ thực phẩm đầu vào

Tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Trịnh Tường có 1.298 học sinh sử dụng bữa ăn bán trú. Để bảo đảm nguồn thực phẩm an toàn, nhà trường thực hiện lựa chọn đơn vị cung ứng theo quy trình, từ kiểm tra hồ sơ pháp lý đến khảo sát trực tiếp cơ sở kinh doanh.

Phân chia suất ăn tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Trịnh Tường.

Ông Phạm Văn Học - Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Trịnh Tường cho biết: "Nhà trường tham mưu với Phòng Văn hóa và UBND xã tổ chức khảo sát các nhà cung cấp thực phẩm, kiểm tra hồ sơ theo quy định và khảo sát thực tế tại cơ sở kinh doanh. Trên cơ sở đó, nhà trường ký hợp đồng với những đơn vị đủ điều kiện, đồng thời tổ chức giao nhận, tiếp nhận thực phẩm hằng ngày với sự chứng kiến của các bên gồm nhà trường, bếp, phụ huynh với doanh nghiệp cung ứng".

Cách làm này nhằm hạn chế nguy cơ thực phẩm không rõ nguồn gốc lọt vào bếp ăn trường học. Theo báo cáo của xã Trịnh Tường, nguồn thực phẩm cung cấp cho các trường đều do các đơn vị, hộ kinh doanh có hợp đồng, hóa đơn đầy đủ, rõ ràng. UBND xã cũng tổ chức các buổi làm việc liên ngành với Công an xã, trạm y tế và các phòng, ban để thẩm định tư cách pháp lý, hồ sơ năng lực, phương tiện vận chuyển và quy trình giao nhận của các đơn vị cung ứng.

Không chỉ kiểm soát nguồn cung, các trường còn thực hiện giám sát việc giao nhận thực phẩm hằng ngày, đồng thời niêm yết thực đơn công khai để học sinh, giáo viên và phụ huynh có thể theo dõi, đối chiếu.

Các mẫu thức ăn được lưu theo quy định.

Chị Tôn Thị Lợi, phụ huynh học sinh cho biết: “Tôi thấy nhà trường chế biến bữa ăn khá đầy đủ, chỉn chu và đảm bảo vệ sinh an toàn cho các con. Các suất ăn được chia ra từng phần sạch sẽ và đầy đủ”.

Tại các bếp ăn, nguyên tắc bếp ăn một chiều được duy trì, bảo đảm phân tách khu vực tiếp nhận thực phẩm sống, khu chế biến và khu chia suất ăn chín, hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn chéo. Thức ăn cũng được lưu mẫu theo quy định, niêm phong và ghi chép sổ sách để phục vụ truy xuất nguồn gốc khi cần thiết.

Tăng cường đồng giám sát

Không dừng lại ở việc kiểm soát tại nhà trường, xã Trịnh Tường cũng mở rộng sự tham gia của phụ huynh trong giám sát bữa ăn bán trú.

Theo lãnh đạo UBND xã, ngay từ đầu năm học, địa phương đã tổ chức kiểm tra thực tế tại các trường, phân hiệu và điểm trường; ban hành 2 văn bản hướng dẫn thực hiện an toàn thực phẩm và 1 quyết định thành lập đoàn kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, bữa ăn bán trú trong các cơ sở giáo dục. Đoàn kiểm tra cũng làm việc trực tiếp với các nhà cung cấp nguyên liệu, thực phẩm cho bếp ăn trường học trên địa bàn.

Lãnh đạo và các ban, ngành của xã Trịnh Tường làm việc với các đơn vị cung ứng thực phẩm cho trường học.

Cùng với kiểm tra định kỳ, địa phương xây dựng kế hoạch kiểm tra đột xuất; khuyến khích ban đại diện cha mẹ học sinh tham gia kiểm tra ngẫu nhiên việc nấu nướng, chia suất ăn. Đây là giải pháp để tăng tính công khai, minh bạch, tạo thêm một kênh giám sát trực tiếp đối với bữa ăn của học sinh.

Đối với các điểm trường vùng cao chưa có nhân viên nấu ăn riêng, nhà trường phối hợp với chính quyền địa phương huy động giáo viên và phụ huynh tham gia nấu ăn tại chỗ, bảo đảm học sinh được ăn bữa ăn nóng và an toàn.

Ông Chu Văn Hội - Phó Chủ tịch UBND xã Trịnh Tường cho biết, địa phương sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát các đơn vị cung cấp thực phẩm, đồng thời từng bước nâng cấp cơ sở vật chất, kiện toàn bếp ăn theo nguyên tắc một chiều, bảo đảm các điều kiện cần thiết để tổ chức bữa ăn an toàn cho học sinh trong suốt năm học.

Kiểm tra các thủ tục, giấy tờ theo quy định về việc cung cấp thực phẩm cho trường học.

Xã Trịnh Tường đã triển khai ứng dụng công nghệ trong quản lý an toàn thực phẩm. Theo đó, các bếp ăn trường học trên địa bàn xã được cập nhật lên bản đồ an toàn thực phẩm SchoolFoodSafe của Sở Y tế tỉnh Lào Cai. Nền tảng này cho phép chính quyền địa phương, cơ quan quản lý và cha mẹ học sinh tiếp cận thông tin về bữa ăn, cơ sở cung cấp thực phẩm và hỗ trợ truy xuất nguồn gốc khi cần thiết.

Từ việc kiểm soát chặt chẽ nhà cung cấp, giám sát thực phẩm đầu vào, thực hiện nghiêm quy trình chế biến, lưu mẫu thức ăn đến tăng cường kiểm tra và phát huy vai trò giám sát của phụ huynh, Trịnh Tường đang xây dựng một quy trình bảo đảm an toàn thực phẩm toàn diện trong trường học.

Đối với địa bàn vùng cao có đông học sinh ăn bán trú, mỗi bữa ăn không chỉ bảo đảm đủ dinh dưỡng mà còn phải an toàn. Vì vậy, sự chủ động của chính quyền, trách nhiệm của nhà trường, sự minh bạch của đơn vị cung cấp và sự đồng hành của phụ huynh chính là những yếu tố quan trọng, góp phần bảo vệ sức khỏe cho các em học sinh.