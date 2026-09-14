Trịnh Tường: Hơn 600 học sinh được trang bị kỹ năng tự bảo vệ, nâng cao hiểu biết pháp luật

Quang cảnh buổi tuyên truyền.

Tại chương trình, học sinh được cung cấp những kiến thức pháp luật và kỹ năng thiết thực, tập trung vào các vấn đề gần gũi với lứa tuổi học sinh như an toàn giao thông, phòng chống ngộ độc thực phẩm, phòng chống bỏ học, bỏ đi làm thuê, Luật An ninh mạng và phòng chống bạo lực học đường.

Nội dung tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức trực quan, kết hợp trình chiếu video, hình ảnh, giao lưu và đặt câu hỏi. Học sinh được tham gia xử lý các tình huống giả định, qua đó có thêm cơ hội vận dụng kiến thức vào những trường hợp có thể phát sinh trong thực tế.

Nhiều hình ảnh thực tế được đưa vào chương trình tuyên truyền.

Cách thức truyền đạt trực tiếp, sinh động giúp học sinh dễ tiếp cận, ghi nhớ các quy định và nâng cao khả năng nhận diện những tình huống có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn của bản thân.

Đoàn thanh niên xã tuyên truyền phòng, chống bỏ học, bỏ đi làm thuê.

Nhiều thông điệp được truyền tải đến học sinh.

Một trong những nội dung được chú trọng là phòng, chống bỏ học, bỏ đi làm thuê. Vấn đề được trao đổi dưới góc độ bảo vệ quyền và lợi ích của trẻ em, giúp học sinh nhận thức rõ những nguy cơ có thể xảy ra khi tự ý rời khỏi gia đình, nhà trường để đi làm thuê khi chưa đủ tuổi.

Qua đó, chương trình góp phần nâng cao ý thức của học sinh trong việc duy trì học tập, rèn luyện, đồng thời chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình, thầy cô và các lực lượng chức năng khi gặp những tình huống khó khăn.

Học sinh trao đổi tại buổi tuyên truyền.

Trong phần giao lưu, nhiều học sinh tích cực đặt câu hỏi và tham gia xử lý các tình huống liên quan đến an toàn giao thông, sử dụng mạng xã hội, bạo lực học đường, vệ sinh an toàn thực phẩm và những vấn đề phát sinh trong cuộc sống.

Các câu hỏi của học sinh được cán bộ công an, y tế, Đoàn Thanh niên và đại diện nhà trường trao đổi, giải đáp cụ thể, phù hợp với độ tuổi và thực tế học tập, sinh hoạt.

Hoạt động tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh; đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và các lực lượng tại địa phương trong công tác giáo dục, chăm sóc và bảo vệ trẻ em.