Trịnh Tường, Bát Xát tập huấn phòng, chống dịch bệnh trên động vật

Quang cảnh lớp tập huấn.

Tại Nhà văn hóa thôn Phố Mới 1, xã Trịnh Tường, lớp tập huấn, tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh động vật khu vực biên giới có 30 học viên tham gia. Học viên là đại diện các cơ quan, đơn vị, bí thư chi bộ, trưởng thôn và những người trực tiếp tham gia công tác chăn nuôi, thú y trên địa bàn xã.

Tại lớp tập huấn, các học viên được phổ biến kiến thức về tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi; đặc điểm, dấu hiệu nhận biết một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm thường gặp ở gia súc, gia cầm; nguyên nhân và nguy cơ lây lan dịch bệnh. Học viên được hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch như vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại, tiêm phòng vắc-xin, chăm sóc và quản lý đàn vật nuôi theo quy trình chăn nuôi an toàn sinh học.

Xã Trịnh Tường tiến hành tiêu độc khử trùng tại các hộ chăn nuôi (thực hiện đợt 1 năm 2026).

Bên cạnh đó, các học viên được trang bị kỹ năng tuyên truyền, vận động người dân chủ động theo dõi, phát hiện sớm các dấu hiệu dịch bệnh, kịp thời khai báo khi vật nuôi mắc bệnh hoặc chết bất thường. Đặc biệt, người dân không giấu dịch, không tự ý vận chuyển, giết mổ, mua bán động vật mắc bệnh hoặc nghi mắc bệnh nhằm hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh trên diện rộng.

Theo thống kê, trong năm 2026, xã Trịnh Tường đã tổ chức tiêm 1.900 liều vắc-xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi, chủ yếu là vắc-xin phòng bệnh dại và lở mồm long móng. Đây là giải pháp quan trọng nhằm chủ động bảo vệ đàn vật nuôi, hạn chế nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh trên địa bàn.

Cùng ngày, Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Chăn nuôi, Thú y, Thủy sản tỉnh phối hợp với Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Bát Xát tổ chức lớp tập huấn, tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2026. Tham gia lớp tập huấn có 30 học viên là viên chức Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã và đại diện 25 thôn trên địa bàn xã.

Các học viên xã Bát Xát tham gia lớp tập huấn.

Tại đây, học viên được truyền đạt một số kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản lý đàn vật nuôi, tiêm phòng, vệ sinh khử trùng, tiêu độc, chăn nuôi an toàn sinh học; phương pháp phát hiện, khai báo, xử lý tình huống dịch bệnh và kỹ năng tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi.

Các lớp tập huấn góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức chuyên môn và trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ cơ sở, những người trực tiếp tham gia công tác chăn nuôi, thú y. Qua đó, phát huy vai trò của bí thư chi bộ, trưởng thôn trong tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi thực hiện tốt quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật. Đồng thời nâng cao năng lực giám sát, phát hiện và phối hợp xử lý kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra, bảo vệ đàn vật nuôi, hạn chế thiệt hại kinh tế, góp phần phát triển chăn nuôi bền vững tại địa phương.