Trịnh Tường: 282 học sinh nữ được trang bị kỹ năng phòng, chống lừa đảo trên mạng

Quang cảnh buổi tuyên truyền.

Tại chương trình ngoại khóa, cán bộ Công an xã Trịnh Tường đã phổ biến những phương thức, thủ đoạn lừa đảo, dụ dỗ, đe dọa học sinh trên không gian mạng, đặc biệt là tình trạng “bắt cóc online”, giả danh người thân hoặc cơ quan chức năng nhằm thao túng tâm lý, chiếm đoạt thông tin cá nhân và tiền bạc.

Các em được hướng dẫn kỹ năng nhận diện nguy cơ, bảo vệ thông tin cá nhân, sử dụng mạng xã hội an toàn; chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình, thầy cô và cơ quan công an khi gặp tình huống bất thường. Đồng thời, nâng cao nhận thức về phòng, chống bạo lực thể chất, tinh thần và bạo lực trên mạng, góp phần xây dựng môi trường học đường đoàn kết, an toàn.

Đại diện Đồn Biên phòng Trịnh Tường giới thiệu, hướng dẫn học sinh sử dụng mã QR kết nối với hòm thư điện tử ẩn danh để tố giác tội phạm, phản ánh các hành vi vi phạm pháp luật và bạo lực học đường cho học sinh.

Đại diện Đồn Biên phòng Trịnh Tường tuyên truyền về chuyển đổi số, hướng dẫn sử dụng công nghệ thông tin an toàn, hiệu quả và giới thiệu hình thức tố giác tội phạm thông qua mã QR kết nối với hòm thư điện tử ẩn danh, tạo thêm kênh phản ánh các hành vi vi phạm pháp luật và bạo lực học đường.

Tại chương trình, nhiều học sinh đã mạnh dạn chia sẻ những tình huống gặp phải khi sử dụng mạng xã hội.

Trong phần giao lưu, học sinh được trao đổi trực tiếp về những tình huống thường gặp khi sử dụng mạng xã hội, nhất là tin nhắn từ người lạ, lời mời kết bạn và các dấu hiệu lừa đảo, qua đó được hướng dẫn kỹ năng ứng phó phù hợp.

Đáng chú ý, một số học sinh nữ từng bỏ học đi làm xa, sau khi được lực lượng chức năng và nhà trường tuyên truyền, vận động đã trở lại trường. Những chia sẻ thực tế của các em về khó khăn khi đi làm sớm giúp học sinh nhận thức rõ hơn giá trị của việc học tập, nâng cao cảnh giác trước các lời rủ rê, lôi kéo.

Chương trình góp phần trang bị kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh nữ vùng biên giới; đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa công an, bộ đội biên phòng và nhà trường trong phòng ngừa tội phạm, bảo vệ trẻ em và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.