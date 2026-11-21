Quang cảnh bầu cử tại thôn Tả Suối Câu.

Tham dự, chỉ đạo tại các điểm bầu cử có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; các thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử, cùng đại diện các Tổ bầu cử và đông đảo cử tri đại diện hộ gia đình trên địa bàn.

Tại các điểm bầu cử, công tác tổ chức được triển khai nghiêm túc, trang trọng, bảo đảm đúng trình tự và quy định. Các Tổ bầu cử đã công bố quyết định tổ chức ngày bầu cử, quyết định thành lập Tổ bầu cử; thông báo số lượng cử tri đại diện hộ gia đình tham gia; đồng thời giới thiệu danh sách người ứng cử, tiêu chuẩn, tiểu sử tóm tắt và hướng dẫn cử tri thực hiện quyền biểu quyết lựa chọn Trưởng thôn nhiệm kỳ mới.

Tổ bầu cử hướng dẫn người dân bầu cử.

Phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, cử tri tại các thôn đã tích cực tham gia bầu cử, thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm đối với công việc chung của cộng đồng. Mỗi lá phiếu là sự gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào những người có phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín và tinh thần trách nhiệm, đủ khả năng đảm nhiệm vai trò Trưởng thôn, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Cử tri tự tay bỏ những lá phiếu lựa chọn trưởng thôn bản.

Theo ghi nhận, đến 11 giờ cùng ngày, tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử tại các thôn đều đạt trên 90%. Quá trình tổ chức diễn ra đồng bộ, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn và tuân thủ các quy định đề ra.

Việc tổ chức bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2026 - 2031 không chỉ góp phần kiện toàn đội ngũ cán bộ ở cơ sở mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố hệ thống chính trị tại khu dân cư, phát huy vai trò tự quản của cộng đồng và tăng cường sự đồng thuận trong Nhân dân.

Thông qua sự kiện này, xã Trịnh Tường tiếp tục khẳng định tinh thần dân chủ ở cơ sở, tạo nền tảng để phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và xây dựng địa phương ngày càng phát triển.