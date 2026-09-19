Trình tự, thủ tục thu hồi đất các trường hợp tại Luật Thủ đô
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 127/2026/QĐ-UBND về trình tự, thủ tục thu hồi đất. Trong đó quy định, đối với trường hợp dự án chưa hoàn thành việc bố trí tái định cư: UBND cấp có thẩm quyền ban hành quyết định thu hồi đất sau khi phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt và đã hoàn thành bố trí tạm cư, hoặc chi trả kinh phí tạm cư...
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/trinh-tu-thu-tuc-thu-hoi-dat-cac-truong-hop-tai-luat-thu-do-418403.htm