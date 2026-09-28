Trịnh Thu Vinh xuất sắc vào chung kết 25m súng ngắn nữ ASIAD 20

Trịnh Thu Vinh đã có màn tranh tài xuất sắc. Ảnh: Nguyệt Lam

Tại Aichi Prefectural General Shooting Gallery, Trịnh Thu Vinh cùng hai đồng đội Nguyễn Thùy Trang và Nguyễn Thùy Dung bước vào phần bắn nhanh vòng loại 25m súng ngắn nữ. Đây là phần thi thứ hai sau bài bắn chậm diễn ra một ngày trước đó. Chung kết cá nhân dự kiến diễn ra lúc 12h15 ngày 28.9 (giờ Việt Nam).

Trước khi bước vào phần bắn nhanh, Thu Vinh đang có vị trí thuận lợi. Ở phần bắn chậm ngày 27.9, xạ thủ Việt Nam đạt tổng cộng 291 điểm và tạm xếp thứ ba. Dẫn đầu khi đó là Yang Jiin (Hàn Quốc) với 292 điểm, trong khi Haniyeh Rostamiyan (Iran) cũng đạt 291 điểm nhưng xếp trên Thu Vinh.

Bước vào phần bắn nhanh sáng nay, Thu Vinh tiếp tục thể hiện sự ổn định. Trong bốn loạt đầu tiên, xạ thủ Việt Nam đều đạt 49 điểm. Đến loạt thứ năm, cô đạt 50 điểm tuyệt đối. Ở loạt cuối, Thu Vinh ghi 48 điểm với các phát bắn 9, 10, 10, 10x và 9, qua đó khép lại 30 viên bắn nhanh với 294/300 điểm.

Thu Vinh giành vé vào chung kết. Ảnh: Nguyệt Lam

Cộng với 291 điểm ở phần bắn chậm, Thu Vinh đạt 585 điểm, sau 60 viên, qua đó xếp thứ ba vòng loại và giành quyền vào chung kết.

Theo bảng kết quả vòng loại của Ban tổ chức, Haniyeh Rostamiyan (Iran) dẫn đầu với 587 điểm; Xiao Jiaruixuan (Trung Quốc) xếp thứ hai với 586 điểm; Trịnh Thu Vinh đứng thứ ba với 585 điểm.

Tiếp theo lần lượt là Kim Hyon Suk (Triều Tiên) 584 điểm, Tien Chia-Chen (Đài Bắc Trung Hoa) 583 điểm, Shang Kaiyan (Trung Quốc) 581 điểm, Bong Seorin (Hàn Quốc) 581 điểm và Esha Singh (Ấn Độ) 580 điểm. Đây là 8 xạ thủ giành quyền vào chung kết.

Đáng chú ý, vòng loại chứng kiến cú sốc đối với đương kim vô địch Olympic Paris 2024 Yang Jiin. Xạ thủ Hàn Quốc khởi đầu phần bắn chậm với 292 điểm và đứng đầu sau ngày thi đấu 27.9, nhưng không duy trì được lợi thế ở phần bắn nhanh. Yang Jiin chỉ đạt tổng cộng 575 điểm, xếp thứ 16, qua đó không thể giành vé vào chung kết.

Nhà vô địch Olympic 2024 Yang Jiin khóc vì bị loại, không giành vé vào chung kết. Ảnh: Quý Lượng

Sau khi biết kết quả, nhà vô địch Olympic đã không giấu được những giọt nước mắt tại trường bắn. Trong khi đó, Thu Vinh kết thúc vòng loại với 585 điểm, nhiều hơn Yang Jiin 10 điểm.

Yang Jiin là nhà vô địch Olympic Paris 2024 chính nội dung 25m súng ngắn nữ, khi đạt 586 điểm ở vòng loại trước khi giành HCV với 37 điểm ở chung kết.

Kết quả vòng loại là bước chạy đà tích cực đối với Thu Vinh trước cuộc tranh tài quyết định. Tại Olympic Paris 2024, xạ thủ Việt Nam từng lọt vào chung kết nội dung 25m súng ngắn nữ, vì vậy màn thể hiện ổn định tại ASIAD 20 tiếp tục cho thấy khả năng cạnh tranh của cô ở sân chơi lớn.

Trước đó tại ASIAD 20, Trịnh Thu Vinh cùng Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy đã giành HCĐ đồng đội 10m súng ngắn hơi nữ, đóng góp một tấm huy chương cho Đoàn Thể thao Việt Nam.