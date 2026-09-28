Trịnh Thu Vinh vào chung kết, Việt Nam ngóng huy chương Vàng thứ hai

Hôm nay 28-9, ngày thi đấu chính thức thứ 9 của Đại hội Thể thao châu Á - ASIAD 2026, đoàn Việt Nam tranh tài ở 7 môn thi.

Tâm điểm chú ý hướng về trường bắn, nơi các xạ thủ Việt Nam tranh tài nội dung súng ngắn 25m nữ.

Ở nội dung đồng đội, nhóm Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Thùy Dung thi bài bắn nhanh để kết hợp điểm số bài bắn chậm ngày thi đấu hôm qua, xét huy chương chung cuộc.

Khá đáng tiếc khi nhóm 3 xạ thủ Việt Nam chỉ xếp hạng tư chung cuộc, không vào tốp 3 nhận huy chương.

Xạ thủ CAND Trịnh Thu Vinh (áo đỏ) xuất sắc vào chung kết tranh huy chương nội sung 25m súng ngắn nữ ASIAD 2026

Tuy nhiên, với phần thi rất tốt của mình, Trịnh Thu Vinh xuất sắc giành quyền vào chung kết 25m súng ngắn nữ cá nhân. Xạ thủ của CAND xếp hạng 3 chung cuộc vòng loại trong số 8 cái tên vào bắn chung kết lúc 12h15 hôm nay.

Đây là cơ hội để Trịnh Thu Vinh - niềm hy vọng số 1 của bắn súng Việt Nam - có tấm huy chương cá nhân tại ASIAD 2026 này, sau khi đã giành huy chương Đồng đồng đội 10m súng ngắn nữ cách đây ít ngày.

Tính tới 11h ngày 28-9, đoàn Việt Nam với 1 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc và 16 huy chương Đồng tạm xếp hạng 21/46 trên bảng tổng sắp huy chương.

Tốp 3 dẫn đầu là Trung Quốc - 122 huy chương Vàng, chủ nhà Nhật Bản - 39 huy chương Vàng và Hàn Quốc - 21 huy chương Vàng.