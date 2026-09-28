Trịnh Thu Vinh lỡ huy chương 25m súng ngắn nữ

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh lặng người khi dừng bước ở Top 4. (Ảnh: Thuỳ Linh - 28News tại Nhật Bản)

Bước vào chung kết sau khi xếp thứ ba vòng loại, Trịnh Thu Vinh khởi đầu với 3 lần bắn đạt chuẩn (hit) trong loạt đầu tiên. Sau ba loạt, xạ thủ Việt Nam có tổng cộng 9 hit.

Ở nội dung 25m súng ngắn nữ, thể thức chung kết có sự khác biệt so với vòng loại. Thành tích được xác định theo số phát bắn đạt chuẩn, thay vì cộng điểm từng viên. Mỗi loạt gồm 5 viên, một phát đạt chuẩn được tính một hit. Sau các loạt đầu, những xạ thủ có thành tích thấp hơn lần lượt bị loại.

Bước vào giai đoạn quyết định, Thu Vinh dần cải thiện thành tích, lần lượt nâng tổng số lên 14 rồi 18 hit.

Xạ thủ Việt Nam sau đó có chuỗi thi đấu tốt. Sau 30 phát, cô đạt 23 hit. Đáng chú ý, ở loạt tiếp theo, Thu Vinh thực hiện thành công cả 5/5 phát, nâng thành tích lên 28 hit sau 35 phát.

Kết quả này đưa Thu Vinh vươn lên đồng hạng nhì cùng Xiao Jiaruixuan của Trung Quốc và chỉ kém xạ thủ dẫn đầu Kim Hyon Suk của Triều Tiên một hit. Cơ hội cạnh tranh huy chương vì thế được mở ra trước loạt bắn tiếp theo.

Trịnh Thu Vinh thi đấu. (Ảnh: Bùi Lượng)

Tuy nhiên, ở thời điểm quyết định, Thu Vinh chỉ có 2/5 phát đạt chuẩn. Với tổng cộng 30 hit sau 40 phát, cô tụt xuống vị trí thứ tư, kém Esha Singh của Ấn Độ một hit và không thể tiếp tục cuộc đua huy chương.

Việc dừng bước khi chỉ còn cách nhóm ba vận động viên dẫn đầu một hit để lại nhiều tiếc nuối, nhất là khi Thu Vinh từng có thời điểm áp sát vị trí dẫn đầu. Dù vậy, vị trí thứ tư cho thấy khả năng cạnh tranh của xạ thủ Việt Nam ở nội dung 25m súng ngắn nữ.

Trước đó, Thu Vinh thi đấu ổn định ở vòng loại. Sau 60 viên của hai phần bắn chậm và bắn nhanh, cô đạt tổng cộng 585 điểm, xếp thứ ba và giành quyền vào chung kết.

Ở phần bắn chậm ngày 27/9, xạ thủ Việt Nam đạt 291 điểm. Sang phần bắn nhanh sáng 28/9, cô ghi thêm 294/300 điểm. Theo thể thức thi đấu, kết quả vòng loại chỉ được sử dụng để xác định tám xạ thủ vào chung kết và không được cộng vào thành tích ở vòng đấu quyết định.

Một trong những kết quả đáng chú ý tại vòng loại là việc đương kim vô địch Olympic Paris 2024 Yang Jiin của Hàn Quốc không giành quyền đi tiếp. Xạ thủ này đạt 575 điểm, xếp thứ 16.

Tại Asian Games 2026, Trịnh Thu Vinh trước đó đã cùng Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy giành Huy chương Đồng nội dung đồng đội 10m súng ngắn hơi nữ, với tổng thành tích 1.719 điểm.