Trịnh Thu Vinh giành suất dự Olympic 2028 đầu tiên cho thể thao Việt Nam

Tại trận chung kết diễn ra ngày 10/11 (giờ địa phương), Trịnh Thu Vinh thi đấu xuất sắc, đạt 43 điểm, qua đó giành huy chương bạc. Huy chương vàng thuộc về xạ thủ Yang Ji-in (Hàn Quốc) với 44 điểm, còn Zhang Yueyue (Trung Quốc) giành huy chương đồng.

Đáng chú ý, cả ba vận động viên giành huy chương ở nội dung này đều có suất tham dự Olympic Los Angeles 2028. Như vậy, Trịnh Thu Vinh đã trở thành vận động viên đầu tiên của Việt Nam giành vé đến Thế vận hội mùa hè 2028.

Trịnh Thu Vinh (ngoài cùng bên trái) giành huy chương bạc nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ tại Giải vô địch bắn súng thế giới 2026. Ảnh: VSF

Thành tích tại giải đấu còn đánh dấu cột mốc đáng nhớ của bắn súng Việt Nam khi Trịnh Thu Vinh trở thành xạ thủ đầu tiên giành huy chương bạc tại Giải vô địch Bắn súng Thế giới. Cô chỉ kém nhà vô địch Yang Ji-in đúng 1 điểm. Đáng chú ý, thành tích 44 điểm của xạ thủ Hàn Quốc cũng thiết lập kỷ lục thế giới mới.

Trước đó, tại vòng loại cùng ngày, Trịnh Thu Vinh đạt 585 điểm, xếp thứ 7 và giành quyền vào chung kết. Ở nội dung đồng đội nữ 25m súng ngắn thể thao, cô cùng hai đồng đội Nguyễn Thùy Trang và Nguyễn Thùy Dung cũng xuất sắc giành huy chương đồng.

Tấm huy chương bạc thế giới là kết quả đáng ghi nhận, cho thấy sự trở lại mạnh mẽ của Trịnh Thu Vinh sau những kết quả chưa như kỳ vọng tại ASIAD 20. Thành tích này đồng thời tạo động lực cho bắn súng Việt Nam trong quá trình chuẩn bị lực lượng, hướng tới đấu trường Olympic Los Angeles 2028.

Việc Trịnh Thu Vinh giành suất tham dự Olympic đầu tiên mở ra khởi đầu thuận lợi cho thể thao Việt Nam trên hành trình chinh phục Thế vận hội mùa hè năm 2028.