Trịnh Thu Vinh giành suất dự Olympic 2028 đầu tiên cho thể thao Việt Nam

Tại trận chung kết nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ diễn ra chiều tối 10-11 (giờ Việt Nam), tại Doha (Qatar), Trịnh Thu Vinh thi đấu ấn tượng, đạt 43 điểm, giành huy chương bạc. Huy chương vàng thuộc về xạ thủ Yang Ji-in (Hàn Quốc) với 44 điểm, trong khi Zhang Yueyue (Trung Quốc) giành huy chương đồng.

Trịnh Thu Vinh (ngoài cùng bên trái) giành huy chương bạc nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ tại Giải vô địch bắn súng thế giới 2026. Ảnh: VSF

Đáng chú ý, 3 vận động viên giành huy chương ở nội dung này đều giành quyền tham dự Olympic 2028. Như vậy, Trịnh Thu Vinh trở thành vận động viên đầu tiên của thể thao Việt Nam giành suất tham dự Thế vận hội mùa hè năm 2028.

Thành tích của Trịnh Thu Vinh còn ghi dấu mốc đáng chú ý đối với bắn súng Việt Nam khi cô trở thành xạ thủ đầu tiên giành huy chương bạc tại Giải vô địch bắn súng thế giới. Với 43 điểm ở chung kết, Thu Vinh chỉ kém nhà vô địch Yang Ji-in đúng 1 điểm. Đáng chú ý, thành tích 44 điểm của xạ thủ Hàn Quốc cũng thiết lập kỷ lục thế giới mới.

Trước đó, ở vòng loại diễn ra cùng ngày, Trịnh Thu Vinh xếp thứ 7 với 585 điểm, giành quyền vào thi đấu chung kết. Ở nội dung đồng đội nữ 25m súng ngắn thể thao, cô cùng Nguyễn Thùy Trang và Nguyễn Thùy Dung giành huy chương đồng.

Kết quả tại Giải vô địch bắn súng thế giới 2026 cho thấy sự trở lại mạnh mẽ của Trịnh Thu Vinh sau những kết quả chưa như kỳ vọng tại Đại hội thể thao châu Á 2026. Đây cũng là thành tích có ý nghĩa quan trọng đối với bắn súng Việt Nam trong quá trình chuẩn bị, hướng tới Olympic 2028.