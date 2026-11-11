Trịnh Thu Vinh giành HCB thế giới, mang suất Olympic 2028 đầu tiên về cho Việt Nam

Ngày 10/11, bắn súng Việt Nam đón nhận tin vui lớn từ Giải vô địch thế giới 2026 khi Trịnh Thu Vinh giành HCB nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ với thành tích 43 điểm trong phần thi chung kết.

Trịnh Thu Vinh (trái) giành HCB nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ tại Giải vô địch bắn súng thế giới 2026 ở Doha (Qatar).

Đây là thành tích đặc biệt ý nghĩa với cá nhân Thu Vinh cũng như bắn súng Việt Nam, bởi giải vô địch thế giới năm nay là một trong những sự kiện mở màn cuộc đua giành suất tham dự Olympic Los Angeles 2028. Với vị trí á quân, nữ xạ thủ Việt Nam đã mang về suất Olympic đầu tiên cho thể thao nước nhà ở kỳ Thế vận hội tiếp theo.

Trước khi bước vào chung kết, Trịnh Thu Vinh đã thể hiện phong độ ổn định ở vòng loại nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ. Sau hai bài bắn tiêu chuẩn và bắn nhanh, cô đạt tổng cộng 585 điểm, xếp thứ 7 và giành quyền góp mặt trong nhóm 8 xạ thủ tranh huy chương.

Đây là kết quả đáng ghi nhận vì nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ tại giải vô địch thế giới quy tụ nhiều gương mặt xuất sắc đến từ các nền bắn súng hàng đầu như Đức, Hungary, Ấn Độ, Trung Quốc và Hàn Quốc.

Bước vào chung kết, Trịnh Thu Vinh tiếp tục cho thấy khả năng cạnh tranh ở đẳng cấp cao nhất để giành vị trí thứ hai với 43 điểm, qua đó đoạt tấm HCB thế giới quý giá.

Đặc biệt, tấm HCB thế giới còn mang ý nghĩa quan trọng trong hành trình hướng tới Olympic Los Angeles 2028.

Theo quy định của Liên đoàn Bắn súng thế giới (ISSF), Giải vô địch thế giới 2026 phân bổ tổng cộng 36 suất tham dự Olympic 2028 ở 12 nội dung cá nhân thuộc chương trình Thế vận hội, với 3 suất cho mỗi nội dung.

Không chỉ tỏa sáng ở nội dung cá nhân, Trịnh Thu Vinh còn cùng Nguyễn Thùy Trang và Nguyễn Thùy Dung mang về tấm HCĐ nội dung 25m súng ngắn thể thao đồng đội nữ.

Ba xạ thủ Việt Nam đạt tổng cộng 1.745 điểm, xếp thứ ba chung cuộc, sau đội tuyển Ấn Độ giành HCV với 1.761 điểm và Hàn Quốc đoạt HCB với 1.748 điểm.

Trong thành tích chung của đội tuyển Việt Nam, Trịnh Thu Vinh đóng góp 585 điểm, Nguyễn Thùy Dung đạt 583 điểm, còn Nguyễn Thùy Trang giành 577 điểm.

Đáng chú ý, thành tích 1.745 điểm tại giải vô địch thế giới chỉ kém đúng một điểm so với kỷ lục SEA Games 1.746 điểm mà chính bộ ba xạ thủ này từng thiết lập. Điều đó cho thấy sự ổn định và khả năng duy trì phong độ của các nữ tuyển thủ Việt Nam khi bước ra đấu trường thế giới.

Việc vượt qua nhiều đội tuyển mạnh để giành HCĐ đồng đội cũng là tín hiệu tích cực đối với bắn súng Việt Nam, nhất là trong bối cảnh các quốc gia hàng đầu đang đầu tư mạnh mẽ để chuẩn bị cho Olympic 2028.

Giải vô địch bắn súng thế giới 2026 diễn ra từ ngày 1 đến 14/11 tại Qatar, quy tụ hơn 1.000 xạ thủ đến từ 90 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đội tuyển Việt Nam tham dự với 14 xạ thủ, tranh tài ở các nội dung súng ngắn và súng trường.