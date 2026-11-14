Trình thẩm định Quy hoạch cảng hàng không quốc tế Côn Đảo

Cảng hàng không quốc tế Côn Đảo có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo đảm kết nối giao thông đối với đặc khu Côn Đảo nói riêng, khu vực biển phía Nam và cả nước nói chung.

Cảng hàng không quốc tế Côn Đảo có vai trò quan trọng trong kết nối, giao thương. Ảnh: Cục hàng không.

Quy hoạch cảng thời kỳ đến năm 2030 đã được Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) phê duyệt tại Quyết định số 1533/QĐ-BGTVT với định hướng là cảng hàng không nội địa, cấp sân bay 4C, đường cất hạ cánh dài 1.830m, công suất khoảng 2 triệu hành khách/năm.

Tuy nhiên bối cảnh phát triển của Côn Đảo đã có những thay đổi quan trọng, đặt ra yêu cầu rà soát, cập nhật định hướng phát triển và dự báo nhu cầu vận tải hàng không dài hạn.

Việc Côn Đảo trở thành đặc khu thuộc TP.Hồ Chí Minh mở ra cơ hội tăng cường liên kết với trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ và hàng không lớn của khu vực phía Nam. Đồng thời tạo điều kiện thu hút nguồn lực đầu tư, phát triển hạ tầng, du lịch và các ngành kinh tế biển đảo.

Với định hướng phát triển, Côn Đảo đang từng bước mở rộng từ du lịch nghỉ dưỡng truyền thống sang du lịch sinh thái biển đảo, văn hóa lịch sử, tâm linh và nghỉ dưỡng chất lượng cao.

Sự quan tâm đầu tư vào các dự án du lịch, dịch vụ và hạ tầng, cơ cấu hành khách dự kiến đa dạng hơn, bao gồm khách du lịch trong nước và quốc tế, khách công vụ, chuyên gia, nhà đầu tư và lực lượng lao động phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Những yếu tố này đặt ra yêu cầu đánh giá đầy đủ khả năng tăng trưởng nhu cầu vận tải hàng không, khả năng kết nối và năng lực khai thác cảng trong dài hạn.

Với đặc thù địa bàn biển đảo, giao thông hàng không giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong kết nối Côn Đảo với đất liền, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, khách du lịch và các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

Vì vậy việc nghiên cứu phương án phát triển cảng hàng không quốc tế Côn Đảo cần gắn với yêu cầu bảo đảm kết nối, an toàn khai thác, hiệu quả đầu tư và phù hợp với điều kiện đặc thù về địa hình, môi trường, quốc phòng, an ninh của địa bàn.