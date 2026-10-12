Trình thẩm định cao tốc gần 51.000 tỷ đồng qua Lào Cai, Lai Châu

Khởi công cuối năm 2027, cơ bản hoàn thành năm 2030

UBND tỉnh Lai Châu vừa gửi Hội đồng thẩm định nhà nước (Bộ Xây dựng là cơ quan thường trực Hội đồng) tờ trình báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Hà - Lai Châu đoạn Bảo Hà - Tân Phong.

Tuyến cao tốc Bảo Hà - Lai Châu được đề xuất đầu tư quy mô 4 làn xe (Ảnh minh họa: AI).

Theo phương án được báo cáo, tuyến cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong có chiều dài khoảng 119km.

Điểm đầu tại vị trí giao cắt với đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai (Km 196+700), thuộc địa bàn xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai. Điểm cuối tại vị trí giao với đại lộ Lê Lợi, thuộc địa bàn phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu.

Tuyến sẽ được đầu tư quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế từ 80 - 100km/h. Trên tuyến dự kiến xây dựng 59 cầu (tổng chiều dài hơn 26km), 6 công trình hầm (tổng chiều dài khoảng 11km); khoảng 7 nút giao liên thông.

Bảo đảm tiến độ và hiệu quả đầu tư, UBND tỉnh Lai Châu đề xuất chia dự án thành 4 dự án thành phần. Trong đó, UBND tỉnh Lai Châu dự kiến làm cơ quan chủ quản dự án thành phần 2 (Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đoạn qua địa phận tỉnh Lai Châu) và dự án thành phần 4 (toàn bộ phần xây dựng trên địa phận tỉnh Lai Châu, bao gồm cả hầm Khau Co trên địa bàn tỉnh Lào Cai) UBND tỉnh Lào Cai dự kiến làm cơ quan chủ quản dự án thành phần 1 (Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đoạn qua địa phận tỉnh Lào Cai). Riêng dự án thành phần 3 (toàn bộ phần xây dựng trên địa phận tỉnh Lào Cai, trừ hầm Khau Co), địa phương đề xuất Bộ Xây dựng làm cơ quan chủ quản.

Hệ thống giao thông thông minh; trung tâm quản lý, điều hành giao thông tuyến đường cao tốc dự kiến bố trí 1 vị trí (khoảng Km52); trạm dừng nghỉ dự kiến bố trí 2 vị trí (khoảng Km57 và Km 115+200); hệ thống thu phí điện tử không dừng; công trình kiểm soát tải trọng xe được đầu tư đồng bộ theo quy định của Luật Đường bộ.

Với phương án trên, sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng gần 51.000 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng gần 6.400 tỷ đồng; Chi phí xây dựng và thiết bị khoảng hơn 37.200 tỷ đồng; Chi phí quản lý dự án, tư vấn, khác khoảng hơn 2.600 tỷ đồng; Chi phí dự phòng hơn 4.700 tỷ đồng.

Dự án dự kiến sử dụng vốn ngân sách Trung ương khoảng gần 49.000 tỷ đồng; vốn ngân sách địa phương khoảng hơn 2.000 tỷ đồng.

Nếu được chấp thuận, dự kiến, dự án sẽ hoàn tất các thủ tục liên quan, lựa chọn nhà thầu và khởi công xây dựng trong quý IV/2027, cơ bản hoàn thành năm 2030 và hoàn thành, đưa dự án vào khai thác trong năm 2031.

Rút ngắn 2 giờ di chuyển từ Lai Châu về Hà Nội

Đề cập đến sự cần thiết đầu tư tuyến cao tốc, UBND tỉnh Lai Châu cho biết, hiện tại, tỉnh Lai Châu kết nối với Thủ đô Hà Nội và các địa phương lân cận thông qua hệ thống quốc lộ (QL279, QL32, QL4D, QL12). Các quốc lộ này có quy mô nhỏ (bề rộng mặt đường từ 6 - 7m), tiêu chuẩn kỹ thuật thấp (bán kính nhỏ, tầm nhìn hạn chế), thường xuyên sạt lở vào mùa mưa lũ gây đứt gãy, gián đoạn giao thông.

Theo kết quả dự báo nhu cầu vận tải, lưu lượng giao thông các năm tương lai (năm 2040, năm 2050) vượt quá năng lực vận tải của các tuyến đường hiện hữu.

Đến năm 2050, nhu cầu vận tải tính riêng trên tuyến cao tốc (kịch bản đầu tư tuyến cao tốc) đạt khoảng 39.434 xe con quy đổi/ngày đêm. Vì vậy, việc đầu tư tuyến cao tốc Bảo Hà – Lai Châu là cần thiết để đáp ứng nhu cầu vận tải của khu vực.

Mặt khác, tuyến cao tốc Bảo Hà - Lai Châu sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Lai Châu về Thủ đô Hà Nội từ khoảng 6 giờ 30 phút (theo hướng QL279, QL32, QL4D dài khoảng 356km hoặc theo hướng cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi QL4D dài 395km) xuống còn khoảng 4 giờ 30 phút.

Cũng theo phân tích, Lai Châu là tỉnh miền núi, có 20 dân tộc thiểu số sinh sống, điều kiện kinh tế rất khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm hơn 17%, đứng thứ 2 trên toàn quốc. Trong khi đó, tỉnh có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế nhưng chưa được khai thác do hạn chế về hạ tầng giao thông.

"Với xuất phát điểm thấp, nguồn lực tại chỗ rất hạn chế, Lai Châu khó có thể tự đầu tư các công trình hạ tầng quy mô lớn. Việc Trung ương quan tâm, ưu tiên đầu tư tuyến cao tốc Bảo Hà - Lai Châu sẽ tạo đột phá để khơi thông tiềm năng, giảm nghèo bền vững và thu hẹp khoảng cách phát triển với các địa phương khác", tờ trình nêu.