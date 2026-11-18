Theo dữ liệu từ trang theo dõi hàng không quân sự ItaMilRadar, máy bay trinh sát RC-135U Combat Sent mang hô hiệu JAKE27 của không quân Mỹ cất cánh từ căn cứ Mildenhall tại Anh ngày 16/11, sau đó bay nhiều vòng trên vùng trời quốc tế phía đông biển Đen.

ItaMilRadar cho biết sự xuất hiện của chiếc RC-135U đặc biệt đáng chú ý vì đã lâu không có máy bay quân sự Mỹ thực hiện hoạt động tương tự tại biển Đen.

Cùng thời điểm, một máy bay cảnh báo sớm E-3A Sentry của NATO, mang hô hiệu NATO01, cũng hoạt động ngoài khơi các quốc gia thành viên liên minh giáp biển Đen. Máy bay này xuất phát từ căn cứ không quân Geilenkirchen ở Đức.

Trong thời gian gần đây, phần lớn hoạt động trinh sát công khai tại biển Đen do các quốc gia châu Âu và NATO đảm nhiệm. Những phương tiện đáng chú ý gồm máy bay cảnh báo sớm E-550 của Italy và các phi cơ do NATO vận hành.

Chưa rõ chuyến bay của RC-135U có phải dấu hiệu cho thấy Washington đang nối lại hoạt động trinh sát thường xuyên tại khu vực hay không. Không quân Mỹ chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

Đáng chú ý, chuyến bay diễn ra cùng ngày Ukraine tiến hành đợt tập kích quy mô lớn bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào lãnh thổ Nga.

Theo thông tin được công bố, lực lượng phòng không Nga tuyên bố bắn hạ 1.336 UAV tại nhiều tỉnh. Cầu Crimea, công trình kết nối bán đảo cùng tên với lãnh thổ Nga, cũng bị tập kích và được cho là chỉ chịu hư hại nhẹ.

RC-135U Combat Sent là một trong những dòng máy bay trinh sát hiếm nhất trong biên chế không quân Mỹ, với tổng cộng chỉ 2 chiếc đang hoạt động.

Phi cơ được phát triển chuyên biệt để thu thập tình báo tín hiệu và điện tử, tập trung vào mạng lưới radar, hệ thống phòng không và các thiết bị phát sóng quân sự của đối phương.

Dữ liệu thu thập được giúp quân đội Mỹ xác định vị trí, đặc điểm hoạt động và mức độ đe dọa của các hệ thống phòng không.

Đây là cơ sở quan trọng để xây dựng phương án tác chiến điện tử, lựa chọn đường bay và tổ chức hoạt động của các lực lượng không quân.

Trong Chiến tranh Lạnh, RC-135U thường thực hiện những chuyến bay áp sát không phận đối phương nhằm kích hoạt các hệ thống radar cảnh giới.

Khi radar phát sóng, thiết bị trinh sát trên máy bay có thể thu thập đặc tính tín hiệu, qua đó giúp Mỹ nhận diện và xây dựng cơ sở dữ liệu về năng lực phòng không của đối thủ.