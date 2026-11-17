Dù đã vắng bóng khỏi làng giải trí Trung Quốc nhiều năm, Trịnh Sảng vẫn khiến giới phim ảnh chú ý bởi những hệ lụy kéo dài từ bê bối trong quá khứ. Mới đây, vụ tranh chấp bản quyền liên quan đến bộ phim Hạ Chí Chưa Tới tiếp tục được truyền thông Trung Quốc nhắc lại khi người kiểm soát một công ty sản xuất bị áp dụng biện pháp hạn chế tiêu dùng cao cấp.

Theo Đại Phong News, vụ việc bắt nguồn từ quyết định gỡ bỏ Hạ Chí Chưa Tới khỏi nền tảng phát sóng sau bê bối thuế của Trịnh Sảng năm 2021. Việc bộ phim không thể tiếp tục khai thác thương mại như kế hoạch khiến đơn vị mua bản quyền yêu cầu hoàn trả một phần kinh phí đã thanh toán.

Bộ phim Hạ Chí Chưa Tới tiếp tục vướng tranh chấp bản quyền kéo dài nhiều năm sau bê bối của Trịnh Sảng.

Ra mắt năm 2017, Hạ Chí Chưa Tới là bộ phim truyền hình thanh xuân dài 48 tập, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Quách Kính Minh. Tác phẩm có sự tham gia của Trịnh Sảng, Trần Học Đông và Bạch Kính Đình, từng thu hút sự quan tâm nhờ câu chuyện tình yêu, tình bạn và những biến động của tuổi trưởng thành.

Thời điểm phát sóng, Hạ Chí Chưa Tới góp phần củng cố độ nhận diện của Trịnh Sảng trong dòng phim thần tượng. Tuy nhiên, số phận tác phẩm thay đổi khi nữ diễn viên bị xử lý vì vi phạm quy định về thuế. Tháng 8/2021, cơ quan thuế Trung Quốc công bố quyết định truy thu, tính tiền chậm nộp và xử phạt Trịnh Sảng tổng cộng khoảng 299 triệu NDT.

Trịnh Sảng từng ghi dấu ấn với vai nữ chính trong Hạ Chí Chưa Tới, trước khi sự nghiệp bị gián đoạn vì bê bối thuế năm 2021.

Sau biến cố, Hạ Chí Chưa Tới bị gỡ khỏi nền tảng trực tuyến vào ngày 26/8/2021. Điều này kéo theo tranh chấp giữa đơn vị nắm quyền phát sóng và phía sản xuất, bởi thời hạn khai thác bản quyền theo hợp đồng khi đó vẫn còn nhiều năm.

Theo hồ sơ được truyền thông Trung Quốc dẫn lại, năm 2016, các bên ký thỏa thuận cấp quyền phát sóng trực tuyến độc quyền đối với Hạ Chí Chưa Tới trong thời hạn 10 năm. Riêng Công ty Công nghệ Thông tin Feihu tại Thiên Tân đã thanh toán 115 triệu NDT để khai thác tác phẩm.

Đáng chú ý, hợp đồng có điều khoản cho phép chấm dứt thỏa thuận nếu một trong những diễn viên xuất hiện nhiều nhất vướng vi phạm pháp luật hoặc hành vi nghiêm trọng khiến bộ phim phải ngừng phát hành. Đây trở thành căn cứ quan trọng để Feihu khởi kiện sau khi Hạ Chí Chưa Tới bị gỡ bỏ.

Việc Hạ Chí Chưa Tới bị gỡ khỏi nền tảng phát sóng khiến các bên liên quan phát sinh tranh chấp về quyền khai thác thương mại.

Tháng 12/2023, Tòa án Sở hữu trí tuệ Bắc Kinh tuyên Công ty Điện ảnh Truyền hình Syndication tại Thượng Hải phải hoàn trả hơn 66,57 triệu NDT phí bản quyền, cùng tiền lãi và 424.000 NDT chi phí luật sư. Đến ngày 23/1/2025, Tòa án Nhân dân cấp cao Bắc Kinh bác kháng cáo, giữ nguyên phán quyết sơ thẩm.

Tuy nhiên, tranh chấp chưa khép lại sau bản án cuối cùng. Do doanh nghiệp sản xuất chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán, vụ việc bước sang giai đoạn thi hành án.

Ngày 29/7/2026, Tòa án Nhân dân trung cấp số 1 Bắc Kinh ban hành lệnh hạn chế tiêu dùng cao cấp đối với Syndication, đồng thời áp dụng biện pháp liên quan đến người kiểm soát thực tế Phó Mai Thành và người đại diện pháp luật Hình Kiến Phong.

Tranh chấp liên quan đến Hạ Chí Chưa Tới khiến doanh nghiệp sản xuất phải đối mặt với các biện pháp thi hành án.

Theo quy định được nêu trong văn bản, các đối tượng chịu hạn chế không được thực hiện một số khoản chi tiêu xa xỉ hoặc không thiết yếu như sử dụng dịch vụ vận chuyển hạng cao, nghỉ dưỡng đắt tiền và mua sắm bất động sản cao cấp, trừ những trường hợp được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Syndication là doanh nghiệp nằm trong hệ thống công ty con của Hoa Sách Ảnh Thị, một trong những tập đoàn sản xuất phim truyền hình lớn tại Trung Quốc. Trước thông tin trên, đại diện Hoa Sách cho biết hoạt động kinh doanh của tập đoàn vẫn bình thường và sự việc không ảnh hưởng đến công tác điều hành. Phía doanh nghiệp sản xuất cũng được cho là đang theo đuổi thủ tục tái thẩm.

Điều đáng chú ý là khoản tiền tranh chấp không phát sinh trực tiếp từ một bộ phim thất bại về nội dung hay lượng người xem. Trái lại, Hạ Chí Chưa Tới từng được đón nhận khi ra mắt, nhưng những vi phạm ngoài màn ảnh của diễn viên chính đã ảnh hưởng đến khả năng tiếp tục khai thác tác phẩm.

Những hệ lụy từ bê bối của Trịnh Sảng tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động khai thác thương mại của Hạ Chí Chưa Tới.

Trường hợp Trịnh Sảng cho thấy rủi ro pháp lý trong ngành giải trí có thể kéo dài nhiều năm, ngay cả khi nghệ sĩ đã rời xa công chúng. Với Hạ Chí Chưa Tới, một bộ phim từng gắn với ký ức thanh xuân của khán giả, những tranh chấp hiện tại tiếp tục đặt ra câu hỏi về trách nhiệm và cơ chế bảo vệ các bên khi sản phẩm điện ảnh, truyền hình bị gián đoạn phát hành.