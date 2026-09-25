Trịnh Sảng bị thay mặt trong Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

Từng là một trong những bộ phim ngôn tình đình đám nhất màn ảnh Hoa ngữ, Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện trở lại trên nền tảng trực tuyến với diện mạo hoàn toàn mới. Điểm thay đổi lớn nhất của phiên bản lần này là nữ chính Bối Vy Vy do Trịnh Sảng thủ vai đã được thay thế bằng gương mặt mới nhờ công nghệ AI.

Theo thông tin đang được lan truyền, bộ phim được đổi tên thành Nhất Tiếu Khuynh Thành và được đưa trở lại trên nền tảng Youku tại Trung Quốc. Nội dung chính của tác phẩm gần như giữ nguyên so với bản phát sóng năm 2016, tuy nhiên phần hình ảnh của nhân vật nữ chính đã được xử lý lại bằng công nghệ thay mặt, thay thế toàn bộ hình ảnh Trịnh Sảng bằng nữ diễn viên mới Vương Chu Duyệt.

Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên bất ngờ trở lại với diện mạo mới khi hình ảnh nữ chính được thay đổi bằng công nghệ AI.

Sự thay đổi này nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng yêu phim. Sau nhiều năm vắng bóng trên các nền tảng Trung Quốc, Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên vẫn chứng minh sức hút khi phiên bản mới nhanh chóng lọt vào danh sách tìm kiếm nổi bật ngay sau khi lên sóng.

Bên cạnh sự tò mò, quyết định sử dụng AI để thay đổi gương mặt nữ chính cũng tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng hình ảnh mới thiếu tự nhiên, biểu cảm trên gương mặt nhân vật có phần cứng nhắc và chưa thực sự đồng bộ với chuyển động cơ thể trong các cảnh quay.

Công nghệ AI được sử dụng để thay thế hình ảnh Bối Vy Vy, tạo nên phiên bản mới của tác phẩm từng gây tiếng vang.

Nhiều người nhận xét việc thay đổi gương mặt khiến nhân vật Bối Vy Vy mất đi cảm giác quen thuộc vốn đã gắn liền với ký ức của khán giả trong nhiều năm. Một số ý kiến cho rằng phiên bản mới khó tạo được sự kết nối cảm xúc như bản gốc bởi thần thái nhân vật đã thay đổi quá nhiều.

Tuy nhiên, cũng có không ít khán giả lựa chọn đón nhận phiên bản mới vì sự xuất hiện của Dương Dương trong vai Tiêu Nại. Với nhiều người hâm mộ, sức hút lớn nhất của Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên vẫn đến từ hình tượng nam thần đại học Tiêu Nại do Dương Dương thể hiện.

Sau khi phát sóng năm 2016, Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên từng tạo nên cơn sốt lớn nhờ câu chuyện tình yêu giữa Bối Vy Vy và Tiêu Nại. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Cố Mạn, kể về chuyện tình bắt đầu từ thế giới game trực tuyến rồi phát triển thành mối quan hệ ngoài đời thực của hai sinh viên đại học.

Chuyện tình giữa Bối Vy Vy và Tiêu Nại từng tạo nên cơn sốt lớn trên màn ảnh Hoa ngữ năm 2016.

Vai diễn Tiêu Nại từng giúp Dương Dương trở thành một trong những gương mặt nổi bật của dòng phim ngôn tình hiện đại. Hình ảnh chàng trai tài giỏi, lạnh lùng nhưng dịu dàng trong tình yêu đã trở thành một trong những nhân vật kinh điển của dòng phim thanh xuân Trung Quốc.

Trong khi đó, Trịnh Sảng từng nhận được nhiều sự chú ý khi đảm nhận vai Bối Vy Vy. Dù tạo hình nhân vật từng gây ra nhiều tranh luận, bộ phim vẫn đạt thành công lớn nhờ sự kết hợp giữa hai diễn viên chính cùng câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, lãng mạn.

Phiên bản mới tạo ra nhiều ý kiến trái chiều khi một bộ phận khán giả cho rằng hình ảnh AI chưa mang lại cảm giác tự nhiên.

Việc thay thế hình ảnh Trịnh Sảng trong Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên được xem là một động thái hiếm gặp trong ngành phim ảnh Trung Quốc. Công nghệ AI vốn đang được ứng dụng ngày càng nhiều trong lĩnh vực giải trí, nhưng việc sử dụng để thay thế gương mặt một diễn viên trong toàn bộ tác phẩm vẫn là vấn đề gây nhiều tranh luận.

Một số khán giả cho rằng đây là giải pháp giúp các tác phẩm từng chịu ảnh hưởng bởi những tranh cãi liên quan đến diễn viên có cơ hội quay trở lại với công chúng. Tuy nhiên, cũng có ý kiến lo ngại việc can thiệp quá sâu bằng công nghệ có thể làm mất đi giá trị nguyên bản của tác phẩm.

Dù gây nhiều tranh luận, Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên vẫn chứng minh sức hút sau nhiều năm kể từ ngày phát sóng.

Dù gây nhiều tranh cãi, sự trở lại của Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên vẫn cho thấy sức sống của một bộ phim từng tạo dấu ấn mạnh mẽ trong dòng phim ngôn tình Hoa ngữ. Sau gần một thập kỷ, câu chuyện tình yêu giữa Tiêu Nại và Bối Vy Vy vẫn tiếp tục được khán giả quan tâm, dù lần trở lại này mang theo nhiều thay đổi chưa từng có.