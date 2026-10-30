Trịnh Sảng bất ngờ xuất hiện tại Đài Loan, cuộc sống hiện tại gây chú ý

Mới đây, truyền thông Đài Loan và Hong Kong đồng loạt đưa tin về sự xuất hiện của Trịnh Sảng tại chợ đêm Ninh Hạ, thành phố Đài Bắc. Sau gần 5 năm không còn hoạt động trong làng giải trí Trung Quốc, nữ diễn viên bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi những hình ảnh đời thường của cô được lan truyền trên mạng xã hội.

Theo Oriental Daily, Trịnh Sảng xuất hiện với trang phục giản dị, đội mũ lưỡi trai màu đen và đeo khẩu trang. Không có ê kíp đi cùng hay những hoạt động quảng bá rầm rộ, cô hòa vào dòng người tại khu chợ đêm nổi tiếng, tham quan các gian hàng và thử sức với trò bắn bóng bay.

Trịnh Sảng bất ngờ xuất hiện tại chợ đêm Ninh Hạ ở Đài Loan sau gần 5 năm vắng bóng khỏi làng giải trí Hoa ngữ.

Trong đoạn video được chia sẻ, Trịnh Sảng thoải mái tham gia trò chơi, thậm chí có những biểu cảm hài hước khi không bắn trúng mục tiêu. Hình ảnh này khác với phong cách xuất hiện trước công chúng của cô trong giai đoạn còn là ngôi sao truyền hình được săn đón.

Không chỉ xuất hiện tại Đài Loan, Trịnh Sảng còn bắt đầu cập nhật cuộc sống thường xuyên hơn trên Instagram. Ngày 27/10, nữ diễn viên đăng tải một số hình ảnh cá nhân, đồng thời kể về trải nghiệm thưởng thức món gà chiên giòn tại chợ đêm Ninh Hạ.

Cô hài hước cho biết ban đầu không muốn chia sẻ hình ảnh ăn uống vì còn quan tâm đến vẻ ngoài. Trịnh Sảng cũng kể rằng sau khi uống trà tiêu xanh, cô bị mất ngủ đến tận đêm khuya.

Trịnh Sảng tích cực cập nhật cuộc sống trên Instagram, đồng thời thoải mái tương tác với người hâm mộ.

Khi được người hâm mộ khen ngợi ngoại hình vẫn trẻ trung, nữ diễn viên không ngần ngại thừa nhận những bức ảnh đã sử dụng bộ lọc làm sáng da. Cách tương tác thoải mái này khiến nhiều khán giả bất ngờ bởi trước đó cô gần như không chia sẻ nhiều về cuộc sống riêng.

Đáng chú ý hơn cả là những tâm sự liên quan đến sức khỏe tinh thần. Trong một bài đăng gần đây, Trịnh Sảng tiết lộ bản thân từng trải qua giai đoạn trầm cảm nghiêm trọng sau những biến cố lớn. Theo lời nữ diễn viên, cô hiện đang tích cực điều trị và từng bước cải thiện tình trạng của mình.

Trịnh Sảng lần đầu chia sẻ cởi mở hơn về những khó khăn tâm lý từng trải qua sau biến cố sự nghiệp.

Trịnh Sảng gửi lời cảm ơn đến những người vẫn quan tâm, động viên cô trong khoảng thời gian khó khăn. Nữ diễn viên cho biết việc sử dụng lại mạng xã hội không đơn thuần nhằm cập nhật cuộc sống, mà còn xuất phát từ mong muốn mang đến sự đồng cảm và hy vọng cho những người đang đối diện với trầm cảm, lo âu hoặc những trở ngại cá nhân.

Những chia sẻ này nhanh chóng nhận được nhiều lời động viên từ người hâm mộ. Tuy nhiên, việc Trịnh Sảng xuất hiện trở lại cũng làm dấy lên những cuộc thảo luận trái chiều liên quan đến các bê bối từng khiến sự nghiệp của cô chấm dứt tại Trung Quốc.

Những bê bối đời tư và vi phạm quy định thuế năm 2021 khiến sự nghiệp của Trịnh Sảng gần như chấm dứt tại Trung Quốc.

Năm 2021, Trịnh Sảng vướng tranh cãi nghiêm trọng liên quan đến việc mang thai hộ tại Mỹ và những vấn đề về trách nhiệm với con cái. Sau đó, cô tiếp tục bị xử phạt vì vi phạm quy định thuế với tổng số tiền truy thu và tiền phạt khoảng 299 triệu nhân dân tệ.

Hàng loạt dự án giải trí bị ảnh hưởng, các hoạt động thương mại đình trệ và nữ diễn viên gần như biến mất khỏi màn ảnh. Sau những biến cố, cô chuyển sang sinh sống tại Mỹ và chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trong các thông tin liên quan đến đời sống cá nhân.

Trịnh Sảng từng là ngôi sao phim thần tượng đình đám, ghi dấu ấn với vai Bối Vy Vy trong Yêu em từ cái nhìn đầu tiên.

Trước khi sự nghiệp bị gián đoạn, Trịnh Sảng từng là một trong những nữ diễn viên nổi bật của dòng phim thần tượng Hoa ngữ. Cô được biết đến qua Cùng ngắm mưa sao băng và đặc biệt là Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, đóng cùng Dương Dương.

Nhân vật Bối Vy Vy trong Yêu em từ cái nhìn đầu tiên từng giúp Trịnh Sảng thu hút lượng lớn người hâm mộ. Tuy nhiên, sau bê bối năm 2021, bộ phim bị gỡ khỏi một số nền tảng tại Trung Quốc, khiến sự nghiệp của cô chịu ảnh hưởng kéo dài.

Sự xuất hiện tại Đài Loan lần này cho thấy Trịnh Sảng đã cởi mở hơn trong việc chia sẻ hình ảnh và giao tiếp với công chúng. Dù vậy, nữ diễn viên chưa công bố bất kỳ kế hoạch trở lại đóng phim hay tham gia dự án giải trí mới nào.

Trịnh Sảng dần xuất hiện trở lại trước công chúng nhưng chưa công bố kế hoạch tái xuất màn ảnh.

Ở thời điểm hiện tại, điều khiến công chúng quan tâm không chỉ là khả năng tái xuất màn ảnh, mà còn là cách Trịnh Sảng đang xây dựng lại cuộc sống sau gần 5 năm nhiều biến động.