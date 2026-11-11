Trình Quốc hội xem xét điều chỉnh địa giới Hà Nội và Phú Thọ

Trình bày tờ trình, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết vườn quốc gia Ba Vì là khu rừng đặc dụng có giá trị đặc biệt, tổng diện tích 97,02 km2, trong đó có 25,29 km2 (26,07%) thuộc địa giới hành chính tỉnh Phú Thọ.

Vườn quốc gia đã được chuyển giao về UBND TP Hà Nội, song quản lý nhà nước theo lãnh thổ đối với phần diện tích này vẫn thuộc tỉnh Phú Thọ.

Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải trình bày tờ trình

Theo Bộ trưởng, việc điều chỉnh toàn bộ phần diện tích Vườn quốc gia thuộc tỉnh Phú Thọ và 14,77 km2 diện tích tự nhiên vùng đệm về TP Hà Nội quản lý là để bảo đảm việc bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học được thực hiện thống nhất, xuyên suốt. Vì vậy, Chính phủ nhận thấy việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ là cần thiết.

Về phương án điều chỉnh, Bộ trưởng cho biết Chính phủ đề xuất điều chỉnh 40,06 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 1.057 người của tỉnh Phú Thọ về TP Hà Nội quản lý.

Sau khi điều chỉnh, TP Hà Nội có 3.399,90 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 8.808.582 người. Tỉnh Phú Thọ có 9.306,64 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 4.021.581 người. Cả 2 tỉnh, thành phố không thay đổi về số lượng đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc. Trụ sở, tổ chức bộ máy của chính quyền địa phương các cấp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ bản giữ ổn định.

Theo Bộ trưởng Nội vụ, hồ sơ đề án và trình tự, thủ tục lập hồ sơ đề án được thực hiện theo đúng quy định của Đảng và pháp luật.

UBND 2 địa phương đã xây dựng đề án và lấy ý kiến nhân dân đạt tỷ lệ đồng thuận cao (TP Hà Nội đạt tỷ lệ 94,97% và tỉnh Phú Thọ đạt tỷ lệ 97,10%); thông qua HĐND các cấp có liên quan; trình Chính phủ để trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định.

Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ tại kỳ họp này, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2027.

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết Ủy ban tán thành với sự cần thiết điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu trình bày báo cáo thẩm tra

Đối với điều kiện về bảo đảm phù hợp với các quy hoạch có liên quan, Đảng ủy Chính phủ đã báo cáo Bộ Chính trị và Bộ Chính trị đã đề nghị “rà soát điều chỉnh quy hoạch có liên quan của Thủ đô Hà Nội và tỉnh Phú Thọ sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính”.

Do đó, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị chính quyền TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ khẩn trương rà soát, điều chỉnh các quy hoạch có liên quan sau khi nghị quyết của Quốc hội có hiệu lực để thực hiện đúng theo yêu cầu của Bộ Chính trị.

Chính phủ cần chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành việc xác định chính xác diện tích tự nhiên của các đơn vị hành chính cấp xã và công bố công khai để kịp thời phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước cũng như bảo đảm thuận lợi và tính chính xác, khách quan của các số liệu trong quá trình xây dựng các đề án về sắp xếp, thành lập đơn vị hành chính sau này.

Trần Thường