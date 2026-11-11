Trình Quốc hội xem xét điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ

2 tỉnh, TP không thay đổi về số lượng ĐVHC cấp xã trực thuộc

Chiều 11/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính (ĐVHC) giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về điều chỉnh địa giới ĐVHC giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết, Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 28/8/2026 và Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17/3/2026 của Bộ Chính trị đã yêu cầu thúc đẩy liên kết và khai thác hiệu quả không gian phát triển mới của các địa phương và các vùng; phát huy vai trò của Thủ đô là trung tâm, động lực phát triển của vùng và cả nước.

Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương điều chỉnh địa giới ĐVHC giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ, đề nghị rà soát điều chỉnh quy hoạch có liên quan sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết; giao các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI xem xét, quyết định.

Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 và Nghị quyết số 112/2025/UBTVQH15 đã quy định cụ thể về thẩm quyền, điều kiện, tiêu chuẩn điều chỉnh địa giới ĐVHC.

Về cơ sở thực tiễn, Vườn quốc gia Ba Vì là khu rừng đặc dụng có giá trị đặc biệt, tổng diện tích 97,02 km2, trong đó 25,29 km2 (26,07%) thuộc địa giới hành chính tỉnh Phú Thọ. Vườn quốc gia đã được chuyển giao về UBND TP Hà Nội quản lý, song quản lý nhà nước theo lãnh thổ đối với phần diện tích này vẫn thuộc tỉnh Phú Thọ.

Việc điều chỉnh toàn bộ phần diện tích Vườn quốc gia thuộc tỉnh Phú Thọ và 14,77 km2 diện tích tự nhiên vùng đệm về TP Hà Nội quản lý để bảo đảm việc bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học được thực hiện thống nhất, xuyên suốt.

Từ những cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn nêu trên, việc điều chỉnh địa giới ĐVHC giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ là cần thiết.

Về phương án điều chỉnh, Chính phủ trình phương án điều chỉnh 40,06 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 1.057 người của tỉnh Phú Thọ về TP Hà Nội quản lý.

Kết quả sau khi điều chỉnh, TP Hà Nội có 3.399,90 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 8.808.582 người. Tỉnh Phú Thọ có 9.306,64 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 4.021.581 người. Cả 2 tỉnh, TP không thay đổi về số lượng ĐVHC cấp xã trực thuộc.

Chính phủ đề xuất giữ nguyên trụ sở, tổ chức bộ máy của chính quyền địa phương các cấp; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ bản giữ ổn định.

Về điều kiện, việc điều chỉnh địa giới ĐVHC đã bảo đảm các điều kiện quy định tại các điểm b, c, d và đ khoản 2 Điều 8 Luật Tổ chức chính quyền địa phương; riêng đối với điều kiện phù hợp quy hoạch (điểm a), Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương và đề nghị rà soát điều chỉnh quy hoạch sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết.

Về tiêu chuẩn, theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Nghị quyết số 112/2025/UBTVQH15, TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ có diện tích tự nhiên biến động không quá 20%, do vậy không phải đánh giá tiêu chuẩn của TP và tỉnh.

Hồ sơ Đề án và trình tự, thủ tục lập hồ sơ Đề án được thực hiện theo đúng quy định của Đảng và pháp luật. UBND 2 địa phương đã xây dựng Đề án và lấy ý kiến Nhân dân đạt tỷ lệ đồng thuận cao (TP Hà Nội đạt tỷ lệ 94,97% và tỉnh Phú Thọ đạt tỷ lệ 97,10%); thông qua HĐND các cấp có liên quan; trình Chính phủ để trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định.

Việc điều chỉnh địa giới ĐVHC bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định

Trình bày Báo cáo thẩm tra về nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của QH Phan Chí Hiếu cho biết, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tán thành với sự cần thiết điều chỉnh địa giới ĐVHC giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ với các lý do như đã nêu trong Tờ trình và Đề án của Chính phủ. Việc điều chỉnh địa giới ĐVHC giữa 2 tỉnh, TP đã được Bộ Chính trị xem xét, đồng ý về chủ trương.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu trình bày báo cáo thẩm tra. Ảnh: Quochoi.vn

Trình tự, thủ tục lập Đề án đáp ứng quy định pháp luật. Đề án đã được lấy ý kiến cử tri và ý kiến của HĐND ở các ĐVHC chịu ảnh hưởng trực tiếp với tỷ lệ tán thành cao. Thành phần hồ sơ Đề án đầy đủ, đúng quy định của pháp luật, đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Đánh giá về tiêu chuẩn, điều kiện của việc điều chỉnh địa giới ĐVHC, căn cứ vào hồ sơ Đề án do Chính phủ trình, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp nhận thấy việc điều chỉnh địa giới ĐVHC giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ đã bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Riêng đối với điều kiện về bảo đảm phù hợp với các quy hoạch có liên quan, Đảng ủy Chính phủ đã báo cáo Bộ Chính trị và Bộ Chính trị đã đề nghị “rà soát điều chỉnh quy hoạch có liên quan của Thủ đô Hà Nội và tỉnh Phú Thọ sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết về điều chỉnh địa giới ĐVHC”.

Do đó, đề nghị chính quyền TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ khẩn trương tiến hành việc rà soát, điều chỉnh các quy hoạch có liên quan sau khi Nghị quyết của Quốc hội có hiệu lực để thực hiện đúng theo yêu cầu của Bộ Chính trị.

Trên cơ sở nội dung của Tờ trình và Đề án, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp kiến nghị Quốc hội tán thành và thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới ĐVHC giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành việc xác định chính xác diện tích tự nhiên của các ĐVHC cấp xã và công bố công khai để kịp thời phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước cũng như bảo đảm thuận lợi và tính chính xác, khách quan của các số liệu trong quá trình xây dựng các đề án về sắp xếp, thành lập ĐVHC về sau này.