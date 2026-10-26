Trình Quốc hội xem xét cắt giảm thủ tục, tăng cường hâụ kiểm về PCCC

Sáng 26/10, Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày trước Quốc hội tờ trình về 5 dự án luật, trong đó có dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Bỏ thủ tục kiểm tra nghiệm thu, tăng cường hậu kiểm

Điểm đáng chú ý của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là định hướng cắt giảm thủ tục hành chính, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, đồng thời chuyển trọng tâm quản lý từ kiểm tra trước sang hậu kiểm, tăng trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình và phương tiện giao thông.

Trong đó, Bộ trưởng Công an cho biết dự thảo lần này sửa đổi, bổ sung 12 điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày trước Quốc hội tờ trình về 5 dự án luật. Ảnh: Quốc hội

Cụ thể, Chính phủ đề xuất bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy và thực hiện công tác hậu kiểm kết hợp với kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông..

Một nội dung đáng chú ý khác là đề xuất bỏ thủ tục cấp phép trước khi lưu thông trên thị trường đối với phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy; quản lý phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Bên cạnh các nội dung trên, dự thảo còn sửa đổi, bổ sung một số quy định về kỹ thuật nhằm bảo đảm tính thống nhất với các luật có liên quan.

Thẩm tra dự án luật, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Lê Tấn Tới cho biết, Ủy ban cơ bản tán thành với các nội dung được đề xuất, đồng thời kiến nghị tiếp tục hoàn thiện quy định để bảo đảm tính khả thi khi triển khai.

Tuy nhiên, về nghiệm thu về PCCC, một số ý kiến đề nghị quy định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông; quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình, chủ phương tiện giao thông trong việc chấp hành đúng nội dung thẩm định thiết kế ban đầu về PCCC và duy trì các yêu cầu về PCCC đối với công trình, phương tiện đã được đưa vào sử dụng.

Ngoài ra, cơ quan thẩm tra lưu ý vấn đề tháo gỡ vướng mắc cho các tỉnh, thành phố sau sáp nhập trong thực hiện quy định về phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ sở hiện hữu chưa đáp ứng yêu cầu. Dự thảo cần bổ sung cơ chế cho phép áp dụng các giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao mức độ an toàn theo quy định pháp luật.

Đặc biệt, khi chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, khung pháp lý cần được hoàn thiện để bảo đảm tính khả thi, xác định rõ trách nhiệm của các bên và cơ chế kiểm soát việc tuân thủ. Các điều khoản chuyển tiếp cũng cần được rà soát kỹ, tránh phát sinh khoảng trống pháp lý trong quá trình thực hiện.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Lê Tấn Tới báo cáo thẩm tra. Ảnh: Quốc hội

Đề xuất bỏ thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ

Đối với Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Bộ trưởng Công an cho biết dự thảo luật sửa đổi đã phân cấp thẩm quyền thu hồi vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ trong phạm vi quản lý của Bộ Công an cho cơ quan có thẩm quyền do Bộ trưởng Bộ Công an quy định.

Nội dung này sẽ được quy định tại Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an, trong đó, phân cấp cho Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thực hiện toàn diện.

Dự thảo luật sửa đổi cũng bãi bỏ thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ; bỏ thực hiện quy định về điều kiện chỉ được kinh doanh công cụ hỗ trợ theo giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ của tổ chức, doanh nghiệp.

Đáng chú ý, dự thảo Luật đề xuất đơn giản hóa thành phần hồ sơ thủ tục trang bị vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ; cắt giảm thời gian cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ và giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ.

Thẩm tra nội dung này, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại nhất trí với các quy định sửa đổi nhằm phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh.

Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị làm rõ căn cứ và phương thức để cơ quan Công an xác thực nội dung "đã được lãnh đạo bộ, ngành, cơ quan có thẩm quyền đồng ý trang bị" khi người đề nghị không phải nộp văn bản chứng minh trong thủ tục trang bị vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao.

Với quy định rút thời hạn cấp giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ và giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ từ 5 ngày làm việc xuống 3 ngày làm việc, theo cơ quan thẩm tra, cần làm rõ điều kiện thực hiện để bảo đảm tính khả thi.

Liên quan quy định bãi bỏ thủ tục cấp giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ và sửa đổi điều kiện kinh doanh, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cho rằng cần xác định rõ điều kiện, trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp và cơ chế kiểm tra, xử lý vi phạm, đồng thời bổ sung quy định chuyển tiếp để giải quyết đối với các trường hợp giấy phép đã được cấp trước đây.