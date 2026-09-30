Trình Quốc hội xem xét 21 dự án Luật trong năm 2027

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất. Ảnh: media.quochoi.vn

Theo Nghị quyết, Chương trình lập pháp năm 2027 gồm trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XVI (tháng 5-2027) đối với 9 dự án luật. Cụ thể, Luật Cấp, thoát nước; Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi); Luật Khí tượng thủy văn (sửa đổi); Luật Phòng, chống thiên tai (sửa đổi); Luật về Vật liệu xây dựng; Luật Quốc phòng (sửa đổi); Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân.

Trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XVI (tháng 10-2027) đối với 12 dự án luật. Cụ thể, Luật An toàn, vệ sinh lao động (sửa đổi); Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); Luật Đê điều (sửa đổi); Luật Địa chất và khoáng sản (sửa đổi); Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh (sửa đổi); Luật Hàm, cấp ngoại giao; Luật Hòa giải thương mại; Luật Kiểm soát thủ tục hành chính; Luật Trồng trọt (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua trong năm 2027 đối với 1 dự án pháp lệnh, 1 dự án nghị quyết: Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm; Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức chi tổ chức và hoạt động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2028-2030.