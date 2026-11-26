Tập trung nguồn lực hoàn thiện dự án Luật Cấp, thoát nước

Theo Báo cáo số 2140/KCHT-HTĐT của Cục Kết cấu hạ tầng xây dựng (Bộ Xây dựng) về tổng kết công tác tư pháp năm 2026 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2027, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Cục trong năm tới là tập trung nguồn lực hoàn thiện dự án Luật Cấp, thoát nước, trình Quốc hội thông qua trong tháng 5/2027.

Hoàn thiện dự án Luật Cấp, thoát nước là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Cục Kết cấu hạ tầng xây dựng năm 2027.

Dự án Luật Cấp, thoát nước đã được đưa vào Chương trình lập pháp năm 2027 tại Nghị quyết số 20/2026/UBTVQH16 ngày 21/9/2026 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Để hoàn thiện dự án Luật, trong năm 2026, Cục Kết cấu hạ tầng xây dựng đã tổ chức hội thảo tham vấn, truyền thông chính sách vào ngày 17/7; tổ chức hội thảo lấy ý kiến hồ sơ dự án Luật tại Hà Nội ngày 10/11 và TP.HCM ngày 13/11.

Hồ sơ chính sách dự án Luật cũng được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng để truyền thông, lấy ý kiến. Các ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, người dân và doanh nghiệp được tổng hợp, giải trình công khai.

Theo Cục Kết cấu hạ tầng xây dựng, một số quy định tại các nghị định ban hành từ giai đoạn 2007-2016 đã bộc lộ những điểm chưa đồng bộ với Luật Giá năm 2023, Luật Tài nguyên nước năm 2023, Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn năm 2024 và mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Những bất cập tập trung ở các lĩnh vực sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; chiếu sáng đô thị; quản lý không gian xây dựng ngầm; sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật; thoát nước và xử lý nước thải.

Trong năm 2027, cùng với việc hoàn thiện dự án Luật Cấp, thoát nước, Cục sẽ tập trung bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án luật, nghị định, thông tư, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và đề án thuộc chương trình công tác được giao.

Kiến nghị xử lý 15 văn bản pháp luật về hạ tầng kỹ thuật

Thực hiện nhiệm vụ tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, trong năm 2026, Cục Kết cấu hạ tầng xây dựng đã hoàn thành rà soát toàn bộ 21 văn bản hiện hành thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, gồm 7 nghị định gốc, 2 nghị định sửa đổi, 10 thông tư và 2 thông tư liên tịch.

Qua rà soát, Cục xác định 16 nội dung kiến nghị xử lý. Trong đó, có 15 văn bản quy phạm pháp luật hiện hành cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, gồm 6 nghị định, 7 thông tư, 2 thông tư liên tịch và một đề xuất xây dựng mới Luật Cấp, thoát nước.

Tính đến ngày 31/10/2026, đã có 6/15 văn bản thuộc diện kiến nghị xử lý được xử lý.

Để tháo gỡ những bất cập về thể chế, Cục đang hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của 5 nghị định trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, gồm các Nghị định số 117/2007/NĐ-CP, 79/2009/NĐ-CP, 72/2012/NĐ-CP, 80/2014/NĐ-CP và 23/2016/NĐ-CP.

Ngày 26/10/2026, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 17070/BXD-KCHT gửi Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo nghị định. Bộ Tư pháp đã tổ chức họp thẩm định.

Bên cạnh đó, Cục đang hoàn thiện dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công viên, cây xanh; dự thảo Thông tư quy định dấu hiệu nhận biết các loại đường dây, cáp và đường ống lắp đặt vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung.

Tính đến ngày 31/10/2026, Cục Kết cấu hạ tầng xây dựng đã tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành 9 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 3 nghị định và 6 thông tư, tăng 4 văn bản, tương ứng tăng 80% so với năm 2025. Đồng thời, phối hợp tham mưu trình Chính phủ ban hành 1 nghị định và 1 nghị quyết.

Năm 2027, Cục sẽ tiếp tục xử lý theo lộ trình đối với 16 nội dung kiến nghị sau tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện tự kiểm tra 100% thông tư do Cục tham mưu ban hành và hợp nhất đầy đủ các văn bản được sửa đổi, bổ sung.

Để nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật, Cục xác định gắn trách nhiệm của người đứng đầu với tiến độ, chất lượng từng dự án luật, nghị định, thông tư được giao; kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí công chức chuyên trách công tác pháp chế.

Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong rà soát, hệ thống hóa văn bản và tiếp nhận ý kiến góp ý chính sách; phát huy vai trò của các hiệp hội chuyên ngành, viện nghiên cứu và chuyên gia quốc tế trong quá trình phản biện, hoàn thiện các dự án luật, nghị định.