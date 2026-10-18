Trình Quốc hội thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội

Trình bày Tờ trình dự án Nghị quyết tại phiên họp, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến cho biết, việc ban hành Nghị quyết nhằm tạo cơ sở pháp lý để thực hiện hiệu quả cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến các tội phạm rửa tiền, kinh tế, tham nhũng, chức vụ; đồng thời đánh giá tính khả thi của cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua thủ tục kết tội trong điều kiện thực tiễn Việt Nam.

Nghị quyết được xây dựng trên quan điểm quán triệt, thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng; tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật.

Tôn trọng và bảo đảm quyền con người, quyền công dân, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân liên quan.

Bảo đảm tính khả thi, phù hợp với thực tiễn Việt Nam; tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của nước ngoài phù hợp với thể chế chính trị, sự phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước, đáp ứng yêu cầu cam kết quốc tế.

Bảo đảm kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện cơ chế thu hồi và xử lý tài sản không qua kết tội không đề xảy ra tình trạng lợi dụng chính sách để tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Bám sát Đề án đã được Bộ Chính trị thông qua; thực hiện đúng Kết luận số 19-KL/TW ngày 02/4/2026 của Bộ Chính trị; phân định rành mạch cơ chế thu hồi và xử lý tài sản không qua kết tội với cơ chế xử lý vật chứng, giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự theo quy định của Bộ Luật Tố tụng hình sự và các văn bản pháp luật có liên quan.

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến cho biết, Nghị quyết quy định trường hợp, căn cứ, điều kiện áp dụng cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội; thẩm quyền, nhiệm vụ, quyền hạn và trình tự, thủ tục thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội.

Nghị quyết này áp dụng đối với cơ quan tiến hành tố tụng trong vụ án hình sự; Viện Kiểm sát nhân dân có thẩm quyền khởi kiện, yêu cầu giải quyết vụ việc dân sự; Tòa án nhân dân có thẩm quyền xem xét, quyết định việc thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội; cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Dự thảo Nghị quyết kết cấu gồm 3 chương, 22 điều; quy định việc thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội thông qua thủ tục Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện hoặc yêu cầu giải quyết vụ việc dân sự để Tòa án nhân dân xem xét, quyết định việc thu hồi và xử lý tài sản nhằm khắc phục hậu quả thiệt hại cho Nhà nước. Nội dung của dự thảo Nghị quyết được xây dựng trên cơ sở thể chế hóa chủ trương của Đảng, bảo đảm phù hợp với Hiến pháp, thống nhất với hệ thống pháp luật và có tham khảo kinh nghiệm quốc tế.

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu nhất trí sự cần thiết ban hành Nghị quyết nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng; đáp ứng yêu cầu thực hiện các cam kết quốc tế và thực tiễn của Việt Nam về việc thu hồi tài sản liên quan đến tội phạm bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu trình bày báo cáo thẩm tra. Ảnh: Quochoi.vn

Nội dung dự thảo Nghị quyết bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất với hệ thống pháp luật, tương thích với điều ước quốc tế; bảo đảm quốc phòng, an ninh. Hồ sơ dự án Nghị quyết bảo đảm đầy đủ thành phần theo quy định, đủ điều kiện để trình Quốc hội.

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội cơ bản tán thành với phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; về các vụ án hình sự, tài sản thuộc phạm vi áp dụng và các trường hợp áp dụng cơ chế thí điểm; về thẩm quyền của Tòa án nhân dân và của Viện Kiểm sát nhân dân.

Cơ quan thẩm tra cũng tán thành với quy định về việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời như trong dự thảo Nghị quyết nhằm kịp thời ngăn chặn việc tài sản bị tẩu tán, thất thoát sau khi có căn cứ kết thúc vụ án hình sự. Tuy nhiên, đề nghị cần quy định cụ thể cơ quan có trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo từng giai đoạn cụ thể trong trường hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng mà gây thiệt hại để bảo đảm minh bạch, rõ ràng và thống nhất trong tổ chức thực hiện.

Về hiệu lực thi hành, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tán thành quy định về hiệu lực thi hành như dự thảo Nghị quyết và thấy rằng: Quy định thời gian thực hiện thí điểm 2 năm là đúng với Kết luận của cấp có thẩm quyền. Thời điểm có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027 cũng bảo đảm đồng bộ về hiệu lực với một số luật có liên quan mới được Quốc hội ban hành hoặc dự kiến được Quốc hội ban hành tại Kỳ họp thứ 2.

Nội dung không áp dụng hồi tố đối với những hành vi phạm tội xảy ra trước 00 giờ 00 phút ngày 1/3/2027 bảo đảm phù hợp với nguyên tắc pháp chế, không áp dụng quy định bất lợi đối với hành vi đã xảy ra trước khi chính sách có hiệu lực, bảo đảm minh bạch, rõ ràng và thuận lợi trong quá trình áp dụng pháp luật.