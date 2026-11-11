Trình Quốc hội phương án điều chỉnh hơn 40 km² đất tỉnh Phú Thọ về Hà Nội

Chiều 11/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Lấy ý kiến nhân dân đạt tỉ lệ đồng thuận cao

Bộ trưởng cho biết, phương án điều chỉnh địa giới đã được Bộ Chính trị thống nhất về chủ trương, sự đồng thuận, thống nhất cao của cấp ủy, chính quyền và nhân dân 2 địa phương.

"Việc điều chỉnh địa giới không chỉ nhằm bảo đảm thực hiện quản lý đồng bộ, xuyên suốt đối với Vườn quốc gia Ba Vì, mà còn mang lại lợi ích phát triển lâu dài cho vùng Thủ đô và cả nước", Bộ trưởng nêu.

Về phương án điều chỉnh, điều chỉnh 40,06 km² diện tích tự nhiên, gồm 25,29 km² thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 14,77 km² vùng đệm, quy mô dân số 1.057 người của tỉnh Phú Thọ về thành phố Hà Nội quản lý.

Kết quả sau khi điều chỉnh: Thành phố Hà Nội có 3.399,90 km² diện tích tự nhiên, quy mô dân số 8.808.582 người; tỉnh Phú Thọ có 9.306,64 km² diện tích tự nhiên, quy mô dân số 4.021.581 người; cả 2 tỉnh, thành phố không thay đổi số lượng đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải (Ảnh: Media Quốc hội).

Giữ nguyên trụ sở, tổ chức bộ máy của chính quyền địa phương các cấp; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ bản giữ ổn định.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải, việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính đã bảo đảm các điều kiện quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Đối với điều kiện phù hợp quy hoạch, việc này Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương và đề nghị rà soát, điều chỉnh quy hoạch sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết.

Về tiêu chuẩn: Theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Nghị quyết số số 112/2025/UBTVQH15, thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ có diện tích tự nhiên biến động không quá 20%, do vậy không phải đánh giá tiêu chuẩn của tỉnh và thành phố.

Về hồ sơ, đề án và trình tự, thủ tục lập hồ sơ, đề án được thực hiện theo đúng quy định của Đảng và pháp luật. UBND 2 địa phương đã xây dựng đề án và lấy ý kiến nhân dân đạt tỉ lệ đồng thuận cao: đối với Hà Nội đạt tỉ lệ 94,97%, tỉnh Phú Thọ đạt tỉ lệ 97,1%; thông qua Hội đồng nhân dân các cấp có liên quan, trình Chính phủ để trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI và có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2027.

Cần thiết điều chỉnh địa giới giữa thành phố Hà Nội và Phú Thọ

Thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tán thành với sự cần thiết điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ với các lý do như đã nêu trong Tờ trình và đề án của Chính phủ.

Việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa 2 tỉnh, thành phố đã được Bộ Chính trị xem xét, đồng ý về chủ trương.

Trình tự, thủ tục lập đề án đáp ứng quy định của pháp luật. Đề án đã được lấy ý kiến cử tri và ý kiến của HĐND ở các đơn vị hành chính chịu ảnh hưởng trực tiếp với tỉ lệ tán thành cao. Thành phần hồ sơ đề án đầy đủ, đúng quy định của pháp luật, đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu (Ảnh: Media Quốc hội).

Cơ quan chủ trì xây dựng đề án đã tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến thẩm tra của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp và kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ông Hiếu cho biết, căn cứ hồ sơ đề án do Chính phủ trình, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp nhận thấy việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính của thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ đã đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Riêng đối với điều kiện về bảo đảm phù hợp với các quy hoạch có liên quan, Đảng uỷ Chính phủ đã báo cáo Bộ Chính trị và Bộ Chính trị đã đề nghị rà soát, điều chỉnh quy hoạch có liên quan của Thủ đô Hà Nội và tỉnh Phú Thọ sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính.

Do đó, đề nghị chính quyền thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ khẩn trương tiến hành việc rà soát, điều chỉnh các quy hoạch có liên quan sau khi nghị quyết của Quốc hội có hiệu lực để thực hiện đúng theo yêu cầu của Bộ Chính trị.

Trên cơ sở nội dung của tờ trình và đề án, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp kiến nghị Quốc hội tán thành và thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành việc xác định chính xác diện tích tự nhiên của các đơn vị hành chính cấp xã và công bố công khai để kịp thời phục vụ yêu cầu quản lý Nhà nước cũng như bảo đảm thuận lợi, tính chính xác, khách quan của các số liệu trong quá trình xây dựng các đề án về sắp xếp, thành lập đơn vị hành chính về sau này.

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tán thành với nội dung của dự thảo nghị quyết đã được Chính phủ chỉnh lý trên cơ sở tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp và kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 8.

Đề nghị Chính phủ tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, tiếp tục rà soát, chỉnh lý dự thảo nghị quyết để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất và chính xác.