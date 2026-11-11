Trình Quốc hội phương án điều chỉnh địa giới hành chính giữa Hà Nội và Phú Thọ

Theo tờ trình của Chính phủ, Vườn quốc gia Ba Vì có giá trị đặc biệt và ngay từ khi mở rộng đã được xác định gắn với không gian phía Tây Bắc Thủ đô. Việc quản lý thống nhất Vườn quốc gia Ba Vì đòi hỏi phải điều chỉnh phần diện tích Vườn quốc gia thuộc tỉnh Phú Thọ, cùng phần vùng đệm cần thiết, về TP Hà Nội.

Quang cảnh phiên họp Quốc hội. Ảnh: TRỌNG HẢI

Vườn quốc gia Ba Vì có tổng diện tích 97,02 km2 (9.702,41 ha), trong đó 25,29 km2 (2.529,38 ha), chiếm 26,07%, nằm trên địa giới tỉnh Phú Thọ. Vườn quốc gia đã được chuyển giao về UBND TP Hà Nội quản lý, song quản lý nhà nước theo lãnh thổ đối với phần diện tích này vẫn thuộc tỉnh Phú Thọ. Để công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo tồn đa dạng sinh học được thực hiện thống nhất, xuyên suốt, toàn bộ Vườn quốc gia cần thuộc phạm vi quản lý của một chủ thể; đồng thời, vùng đệm là nơi bố trí đường tuần tra, đường tiếp cận phòng cháy, chữa cháy rừng và là vành đai bảo vệ trực tiếp hệ sinh thái rừng. Vì vậy, việc điều chỉnh toàn bộ phần diện tích Vườn quốc gia thuộc tỉnh Phú Thọ cùng 14,77 km2 (1.477 ha) vùng đệm về TP Hà Nội là cần thiết, bảo đảm không gian quản lý liên tục, đường địa giới rõ ràng.

Về phương án điều chỉnh, theo tờ trình của Chính phủ, thực hiện điều chỉnh 40,06 km2 (4.006,38 ha) diện tích tự nhiên, quy mô dân số 1.057 người của tỉnh Phú Thọ về TP Hà Nội quản lý.

Kết quả sau khi điều chỉnh, TP Hà Nội có diện tích tự nhiên 3.399,9 km2, quy mô dân số 8.808.582 người. Tỉnh Phú Thọ có diện tích tự nhiên 9.306,64 km2, quy mô dân số 4.021.581 người. Cả 2 địa phương không thay đổi số lượng đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc.

Sau điều chỉnh, giữ nguyên trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức của hai địa phương và 5 xã, phường liên quan; không phát sinh đầu tư trụ sở mới.

Về tổ chức bộ máy, không thành lập mới, không thay đổi tổ chức bộ máy của chính quyền địa phương các cấp. Đối với 243 hộ dân chuyển về xã Ba Vì, TP Hà Nội tổ chức thôn, kiện toàn tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở theo quy định.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu trình bày báo cáo thẩm tra. Ảnh: TRỌNG HẢI

Thẩm tra về nội dung này, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tán thành với sự cần thiết điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ đã được chuẩn bị theo đúng quy định. Đề án đã được lấy ý kiến cử tri và ý kiến của HĐND ở các đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã với tỷ lệ tán thành cao (tỷ lệ cử tri của các địa phương tán thành đạt trung bình hơn 95%; tỷ lệ đại biểu HĐND các cấp tán thành đạt hơn 87%). Kết quả lấy ý kiến cử tri đã được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ.

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội kiến nghị Quốc hội tán thành và thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành việc xác định chính xác diện tích tự nhiên của các đơn vị hành chính cấp xã và công bố công khai để kịp thời phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước.