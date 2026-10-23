Trình Quốc hội hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước năm 2025 và Luật đầu tư công năm 2024

Sáng 23/10, tiếp tục Kỳ họp thứ hai, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất).

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày tóm tắt Tờ trình dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất) cho biết, luật này hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước năm 2025 và Luật đầu tư công năm 2024 giúp giảm thủ tục, giảm chi phí tuân thủ, nâng cao kỷ luật tài khóa và hiệu quả đầu tư công.

Dự thảo luật gồm 10 chương, 103 điều, kế thừa các quy định hiện hành của hai luật còn phù hợp, phát huy hiệu quả, có tác động tích cực; đồng thời tinh chỉnh để phù hợp với tình hình mới và việc hợp nhất hai luật.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày tóm tắt Tờ trình dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất).

Dự thảo luật đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực. Giao Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung, như tiêu chí phân loại dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C; trình tự, thủ tục, hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư; trình tự lập, thẩm định, quyết định đầu tư... gắn với đơn giản hóa trình tự, thủ tục và nội dung phù hợp với quy mô dự án; trong đó tích hợp các nội dung tại bước phê duyệt chủ trương đầu tư vào quy trình xem xét, quyết định đầu tư chủ trương của nhóm C. Phân cấp, phân quyền chuyển nguồn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương từ Hội đồng nhân dân cấp tỉnh sang Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; bổ sung nguyên tắc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp xã.

Các đại biểu tham dự phiên họp.

Dự thảo luật cũng phân bổ nguồn lực gắn với đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội; bổ sung nguyên tắc đánh giá hiệu quả đầu tư xuyên suốt từ lập, thẩm định đến vận hành, khai thác.

Thẩm tra dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất), Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, Ủy ban Kinh tế và Tài chính, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội thống nhất về sự cần thiết ban hành Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát kỹ quy định, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Về chi đầu tư phát triển, Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát kỹ quy định về phạm vi, đối tượng chi đầu tư phát triển và các khái niệm liên quan để bảo đảm bao quát đầy đủ các trường hợp, rõ ràng, thống nhất và phù hợp với yêu cầu quản lý, tổ chức thực hiện.

Thẩm tra quy định về chuyển nguồn ngân sách nhà nước, Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị Cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, quy định chặt chẽ hơn, thu hẹp phạm vi chuyển nguồn ngân sách nhà nước để bảo đảm phản ánh đúng kết quả thu, chi ngân sách nhà nước theo niên độ, nâng cao tính minh bạch của số liệu thu, chi, bội chi và nhu cầu vay của ngân sách nhà nước; phù hợp với thông lệ quốc tế và bảo đảm việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả.