Chiều 17/10, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an thừa uỷ quyền Thủ tướng Chính phủ đã trình Quốc hội dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).

Trình bày Tờ trình, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, sau hơn 8 năm thi hành, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự đã bộc lộ một số vướng mắc, bất cập, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn. Việc sửa đổi nhằm kiện toàn hệ thống cơ quan điều tra, hoàn thiện quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền điều tra và thể chế hóa chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy Nhà nước theo hướng tinh gọn, trong bối cảnh không tổ chức đơn vị hành chính cấp huyện.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an trình bày Tờ trình dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi)

Dự thảo gồm 8 chương, 52 điều, giảm 21 điều so với luật hiện hành; trong đó bỏ một chương và 24 điều, bổ sung 2 điều, giữ nguyên 5 điều, sửa đổi, bổ sung 48 điều. Các nội dung chính tập trung vào tổ chức cơ quan điều tra; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan được giao tiến hành một số hoạt động điều tra và Công an cấp xã; tiêu chuẩn, nhiệm vụ của điều tra viên; ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong hoạt động điều tra hình sự.

Một thay đổi là dự thảo giao Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tổ chức bộ máy cơ quan điều tra thuộc lực lượng của mình. Khi không tổ chức Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao, thẩm quyền của cơ quan này được đề xuất chuyển sang Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an; thẩm quyền của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát quân sự Trung ương chuyển sang Cơ quan An ninh điều tra Bộ Quốc phòng.

Dự thảo cũng điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hải quan, Kiểm lâm, Kiểm ngư theo hướng các cơ quan này giữ thẩm quyền khởi tố vụ án và tiến hành một số hoạt động điều tra trong thời hạn 7 ngày. Với Công an cấp xã, dự thảo bổ sung trách nhiệm, thời hạn phân loại thông tin về hành vi vi phạm pháp luật khi tiếp nhận tin báo, tố giác; đồng thời quy định cơ chế phân công điều tra viên trung cấp, cao cấp là Trưởng hoặc Phó Trưởng Công an cấp xã giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra.

Báo cáo thẩm tra về dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu cho biết, Uỷ ban tán thành sự cần thiết sửa đổi toàn diện luật, đánh giá hồ sơ dự án đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét.