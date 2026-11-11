Trình Quốc hội điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải trình bày tờ trình về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo đó, phương án điều chỉnh địa giới đã được Bộ Chính trị thống nhất về chủ trương, sự đồng thuận, thống nhất rất cao của chính quyền và nhân dân 2 địa phương.

Việc điều chỉnh nhằm bảo đảm thực hiện quản lý đồng bộ, xuyên suốt đối với Vườn quốc gia Ba Vì, đồng thời mang lại lợi ích phát triển lâu dài cho Vùng Thủ đô và cả nước.

Về phương án điều chỉnh, Chính phủ trình Quốc hội điều chỉnh 40,06 km² diện tích tự nhiên (gồm 25,29 km² thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 14,77 km² vùng đệm), quy mô dân số 1.057 người của tỉnh Phú Thọ về TP Hà Nội quản lý.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu dự phiên họp tại Hội trường Diên Hồng, chiều 11-11. Ảnh QUANG PHÚC

Sau khi điều chỉnh, TP Hà Nội có 3.399,90 km² diện tích tự nhiên, quy mô dân số 8.808.582 người; tỉnh Phú Thọ có 9.306,64 km² diện tích tự nhiên, quy mô dân số 4.021.581 người; cả hai tỉnh, thành phố không thay đổi số lượng đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc. Giữ nguyên trụ sở, tổ chức bộ máy của chính quyền địa phương các cấp; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ bản giữ ổn định.

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu cho biết, Ủy ban tán thành với sự cần thiết điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa 2 tỉnh, thành phố đã được Bộ Chính trị xem xét, đồng ý về chủ trương.

Ủy ban đề nghị chính quyền TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ khẩn trương tiến hành việc rà soát, điều chỉnh các quy hoạch có liên quan sau khi Nghị quyết của Quốc hội có hiệu lực, để thực hiện đúng theo yêu cầu của Bộ Chính trị.

Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành việc xác định chính xác diện tích tự nhiên của các đơn vị hành chính cấp xã và công bố công khai để kịp thời phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước, cũng như bảo đảm thuận lợi và tính chính xác, khách quan của các số liệu trong quá trình xây dựng các đề án về sắp xếp, thành lập đơn vị hành chính sau này...