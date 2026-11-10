Trình Quốc hội đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa Hà Nội và Phú Thọ

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải trình bày Tờ trình tóm tắt về Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ và điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ; nghe Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu trình bày Báo cáo tóm tắt thẩm tra Tờ trình và Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Trong phiên thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ hai xem xét Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ căn cứ vào ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp này khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, có báo cáo bổ sung, kịp thời trình Quốc hội xem xét.

Theo Nghị quyết của Kỳ họp thứ bảy, HĐND thành phố Hà Nội, phương án điều chỉnh là hơn 4.000 héc ta diện tích tự nhiên từ tỉnh Phú Thọ về thành phố Hà Nội, trong đó hơn 2.529 héc ta thuộc Vườn Quốc gia Ba Vì và 1.477 héc ta vùng đệm. Về phạm vi điều chỉnh: Điều chỉnh hơn 1.338 héc ta diện tích tự nhiên thuộc xã Thịnh Minh, tỉnh Phú Thọ vào xã Ba Vì, thành phố Hà Nội; điều chỉnh hơn 833 héc ta diện tích tự nhiên thuộc xã Thịnh Minh vào xã Yên Xuân, thành phố Hà Nội; điều chỉnh hơn 742 hec ta diện tích tự nhiên xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ vào xã Yên Xuân, thành phố Hà Nội; điều chỉnh hơn 1092 hec ta diện tích tự nhiên phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ vào xã Yên Xuân, thành phố Hà Nội.

Theo dự kiến chương trình của Kỳ họp thứ hai, ngày mai 11/11, Quốc hội sẽ thảo luận tại Hội trường để cho ý kiến về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ tại khu vực Vườn quốc gia Ba Vì.