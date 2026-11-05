Trình Quốc hội chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm

Về sự cần thiết xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026 - 2035, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, về cơ sở thực tiễn, xuất phát từ tình hình tội phạm và ma túy trong nước và thế giới diễn biến hết sức phức tạp; xuất hiện nhiều phương thức, thủ đoạn mới, tinh vi, chưa có tiền lệ và nhiều nguy cơ, thách thức phi truyền thống, tác động đến công tác phòng, chống tội phạm và ma túy.

Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026 - 2035 được chia thành 2 giai đoạn với tổng vốn đầu tư như sau: Giai đoạn 1 (2026 - 2030) có tổng vốn đầu tư là 45.301 tỷ đồng; giai đoạn 2 (2031 - 2035) có tổng vốn đầu tư là 18.151 tỷ đồng. Kết thúc giai đoạn 1, căn cứ kết quả thực hiện, Chính phủ báo cáo Quốc hội nguồn lực kinh phí để thực hiện giai đoạn 2 theo quy định.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an báo cáo tại Quốc hội. Ảnh: VŨ PHONG

Mục tiêu của Chương trình nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn xã hội trong phòng, chống ma túy và tội phạm; lấy người dân làm trung tâm, địa bàn cấp xã làm nền tảng; ứng dụng khoa học - công nghệ, đầu tư trang thiết bị; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả trong phòng, chống ma túy và tội phạm; lấy phòng ngừa là chính, chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở nhằm kéo giảm bền vững tội phạm, giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại của ma túy.

Về giải pháp thực hiện chương trình, Báo cáo đưa ra 6 giải pháp trọng tâm bao gồm xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật; tập trung nguồn lực và có cơ chế huy động, bố trí, phân bổ nguồn lực; tổ chức hiệu quả bộ máy, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát; tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền công tác phòng, chống tội phạm; tăng cường ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ; mở rộng hợp tác quốc tế.

Quang cảnh phiên làm việc sáng 5-11 của Quốc hội.

Trình bày báo cáo thẩm tra chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026 - 2035, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu cho biết, Ủy ban và các cơ quan của Quốc hội tham gia thẩm tra nhận thấy Chương trình đáp ứng tiêu chí xác định chương trình mục tiêu quốc gia và thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội. Chương trình cơ bản phù hợp với chiến lược phòng, chống ma túy, tội phạm; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Ủy ban đề nghị tiếp tục rà soát một số nội dung để bảo đảm tính thống nhất, chính xác, gắn kết giữa chỉ tiêu với nhiệm vụ, hoạt động, nguồn lực thực hiện; rà soát bảo đảm các chỉ tiêu giữa 2 giai đoạn (giai đoạn 2026 - 2030 và giai đoạn 2031 - 2035) có sự kế thừa và nâng dần yêu cầu, bao quát cả lĩnh vực phòng, chống ma túy và phòng, chống tội phạm; bổ sung chỉ tiêu để bảo đảm phù hợp nghị quyết của Đảng, các quy định của pháp luật có liên quan; việc phân nhóm các mục tiêu, chỉ tiêu cần rõ ràng, tránh giao thoa, trùng lặp.

Về các dự án, tiểu dự án thành phần, Ủy ban và một số cơ quan của Quốc hội thấy rằng còn một số nhiệm vụ có tính chất tương đồng được bố trí ở nhiều dự án khác nhau; phương thức phân bổ vốn ở một số dự án còn bình quân, chưa thực sự gắn kết với mức độ phức tạp, quy mô nhiệm vụ và kết quả đầu ra, có số liệu về kinh phí dự toán còn chưa chính xác, cần được tiếp tục rà soát để chỉnh lý cho phù hợp, chính xác, khả thi.

Theo kế hoạch, chiều nay, Quốc hội thảo luận tại tổ về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026-2035.