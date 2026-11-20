Quốc hội Khóa XVI

Chiều 20/11, Quốc hội tiếp tục phiên làm việc tại hội trường. Thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày Tờ trình về dự thảo Dự án Nghị quyết của Quốc hội ban hành chính sách đặc thù về xử lý xóa tiền thuế nợ để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế trong thực hiện Luật Quản lý thuế nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách trong thực hiện cam kết quốc tế về trao đổi thông tin theo yêu cầu.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn. Ảnh: QH

Không xóa tiền chậm nộp đại trà

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết hiện có hơn 2,5 triệu người nộp thuế đang ở trạng thái 03, ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế và trạng thái 06, không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Nếu không có chính sách đặc thù để hỗ trợ, giảm nghĩa vụ tài chính thì việc xử lý số lượng lớn người nộp thuế không còn hoạt động sẽ gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng khuyến nghị của Diễn đàn Toàn cầu về giảm số lượng người nộp thuế không hoạt động.

Luật Quản lý thuế có quy định xóa nợ theo các trường hợp, điều kiện cụ thể nhưng chưa quy định việc xóa nợ lệ phí môn bài, tiền chậm nộp và cơ chế xóa có điều kiện cho người nộp thuế ở trạng thái 03 hoặc trạng thái 06.

Do đó, Chính phủ xây dựng dự án Nghị quyết trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét ban hành chính sách đặc thù về xử lý xóa tiền thuế nợ để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh quan điểm xây dựng Nghị quyết là không xóa nợ tiền chậm nộp đại trà. Việc xử lý xóa nợ tiền chậm nộp đối với người nộp thuế ở trạng thái 03, 06 phải có điều kiện, nhằm đạt được kết quả quản lý cụ thể.

Không xử lý đối với khoản nợ liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc vụ việc đang bị thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử; bảo đảm quyền thu hồi của Nhà nước khi phát hiện thông tin không trung thực.

Việc xử lý nợ được thực hiện chủ yếu trên cơ sở dữ liệu quản lý thuế, không tạo thủ tục xin xóa nợ riêng và tăng cường hậu kiểm, kiểm soát rủi ro và trách nhiệm của cơ quan thuế; bảo đảm việc xử lý đúng đối tượng, đúng số tiền, đúng dữ liệu quản lý thuế.

Các đại biểu làm việc tại hội trường. Ảnh: QH

Cụ thể, dự thảo Nghị quyết quy định xóa nợ lệ phí môn bài phát sinh đến hết ngày 31/12/2025 và tiền chậm nộp tương ứng với khoản lệ phí môn bài được xóa. Đồng thời, xóa tiền chậm nộp lệ phí môn bài còn nợ tính đến ngày 21/11/2026.

Đối với nghĩa vụ lệ phí môn bài phát sinh đến hết năm 2025 nhưng chưa được người nộp thuế kê khai, nộp và chưa hạch toán trên Hệ thống thông tin quản lý thuế, người nộp thuế không phải thực hiện việc kê khai, nộp khoản lệ phí này và không bị tính tiền chậm nộp.

Việc xóa nợ được cơ quan thuế thực hiện căn cứ vào dữ liệu trên Hệ thống thông tin quản lý thuế, không yêu cầu người nộp thuế phải lập hồ sơ đề nghị. Quy định này nhằm xử lý dứt điểm các khoản tồn đọng, bảo đảm thống nhất trong thực hiện và giảm chi phí tuân thủ.

Nộp đủ nợ gốc trước 30/6/2028 để được xóa tiền chậm nộp

Đối với tiền chậm nộp, Điều 5 dự thảo Nghị quyết quy định xóa tiền chậm nộp cho người nộp thuế thuộc đối tượng quy định tại Điều 2 khi đáp ứng đồng thời hai điều kiện: Đã nộp đủ khoản nợ gốc phải nộp và đã nộp hồ sơ hợp lệ đề nghị khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế, được cơ quan thuế tiếp nhận chậm nhất ngày 30/6/2028.

Số tiền chậm nộp được xóa là khoản phát sinh tính đến thời điểm người nộp thuế nộp đủ nợ gốc, nhưng không muộn hơn ngày 30/6/2028. Quy định này cũng bao gồm tiền chậm nộp còn nợ của những trường hợp không còn nợ gốc tính đến ngày 21/11/2026.

Đáng chú ý, người nộp thuế đáp ứng điều kiện xóa tiền chậm nộp theo dự thảo Nghị quyết mà trước đó đã được xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 thì không phải thực hiện thủ tục hủy quyết định hoặc thu hồi khoản nợ đã được xóa.

Theo Chính phủ, quy định này nhằm tháo gỡ tình trạng tiền chậm nộp tích lũy kéo dài, vốn đang trở thành rào cản khiến người nộp thuế khó thanh toán nợ gốc và hoàn tất thủ tục khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế.