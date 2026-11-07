Trình Quốc hội 7 nhóm chính sách đặc thù tạo đột phá phát triển du lịch Việt Nam

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ hai, sáng 7/11, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cho biết, dự thảo Nghị quyết gồm 14 điều, với 7 nhóm chính sách.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh. Ảnh: Media Quốc hội.

Thứ nhất, về ưu đãi, hỗ trợ đầu tư các dự án du lịch, dự thảo xác định địa bàn ưu tiên gồm ba cực tăng trưởng du lịch là TP Hà Nội, TP.HCM, TP Đà Nẵng; các trung tâm du lịch, khu du lịch quốc gia và địa điểm có tiềm năng phát triển khu du lịch quốc gia. Chính sách cũng hướng đến các địa bàn phát triển du lịch cộng đồng tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo, biên giới, nông thôn và địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Thứ hai, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và liên kết cộng đồng trong hoạt động du lịch. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất thí điểm giảm tối đa 30% tiền thuê đất đối với phần diện tích cảnh quan, cây xanh, mặt nước, không gian sử dụng chung không khai thác kinh doanh trực tiếp của khách sạn nghỉ dưỡng hạng bốn sao trở lên tại trung tâm du lịch, khu du lịch quốc gia có mật độ xây dựng gộp dưới 25%. Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp mở đường bay mới phục vụ du lịch và các đơn vị có hợp đồng tiêu thụ dài hạn sản phẩm OCOP.

Thứ ba, hỗ trợ các mô hình kinh doanh du lịch mới có sự tham gia của cộng đồng, kinh doanh trên nền tảng số, tổ hợp du lịch - giải trí - văn hóa - thể thao, kết hợp du lịch với chăm sóc sức khỏe, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Đối tượng do Chính phủ quy định được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp hai năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong bốn năm tiếp theo.

Thứ tư, thử nghiệm có kiểm soát một số mô hình kinh doanh du lịch như tổ hợp biểu diễn nghệ thuật, trung tâm hòa nhạc, phố lễ hội, khu giải trí tích hợp quy mô lớn và kinh tế đêm hoạt động 24/7. Các mô hình được áp dụng thủ tục rút gọn, cấp phép một lần theo đề án do UBND cấp tỉnh xây dựng, được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, thời hạn tối đa 5 năm.

Thứ năm, hỗ trợ phát triển nhân lực du lịch thông qua ngân sách nhà nước dành cho đào tạo, bồi dưỡng nhân lực chất lượng cao, nhân lực chuyên sâu về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, sáng tạo nội dung số, ngoại ngữ, kỹ năng nghề, quản trị du lịch và nhân lực tại chỗ. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định chính sách thu hút, hỗ trợ nhân lực và nâng cao năng lực cơ sở đào tạo du lịch.

Thứ sáu, về thị thực đặc biệt, dự thảo đề xuất mở rộng miễn thị thực song phương với các thị trường trọng điểm; áp dụng thị thực linh hoạt, ưu tiên khách chi tiêu cao, lưu trú dài ngày, khách quay trở lại và khách hội nghị, hội thảo.

Đồng thời, thí điểm có kiểm soát đối với người nước ngoài làm việc từ xa, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe dài ngày; tạo thuận lợi về giấy phép lao động, thị thực, tạm trú cho chuyên gia, nghệ sĩ nước ngoài làm việc tại các dự án du lịch.

Thứ bảy, hỗ trợ ngân sách nhà nước cho phát triển du lịch, ưu tiên đầu tư hạ tầng thiết yếu, giao thông kết nối từ các cửa ngõ quốc tế đến các cực tăng trưởng, trung tâm du lịch, khu du lịch quốc gia; hỗ trợ Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia và phát triển du lịch cộng đồng tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh phát triển du lịch xanh.

Dự thảo cũng quy định nguyên tắc thực hiện chính sách bảo đảm công khai, minh bạch, có thời hạn, không hỗ trợ trùng lặp. Đối tượng được lựa chọn mức ưu đãi có lợi nhất nhưng không cộng dồn; phải chấm dứt và hoàn trả ưu đãi nếu không còn đáp ứng điều kiện.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh. Ảnh: Media Quốc hội.

Nghị quyết dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2027 đến hết ngày 31/12/2036. Chính phủ báo cáo Quốc hội hằng năm, sơ kết sau 5 năm và tổng kết sau 10 năm thực hiện. Các dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư trong ba năm trước ngày Nghị quyết có hiệu lực, nếu đáp ứng đủ điều kiện, được xem xét hưởng ưu đãi trong thời gian còn lại, không áp dụng hồi tố.

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Ủy ban tán thành sự cần thiết ban hành Nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn nhằm kịp thời thể chế hóa, triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Ủy ban cũng tán thành việc ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù thuộc thẩm quyền của Quốc hội nhưng chưa được luật quy định hoặc đã quy định nhưng chưa đủ mạnh để tạo động lực phát triển du lịch. Các chính sách tập trung vào những dự án có khả năng dẫn dắt, lan tỏa, thúc đẩy du lịch phát triển đột phá tại các địa bàn theo định hướng.

Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát, đối chiếu với các luật liên quan, nhất là những dự án luật đang trình Quốc hội tại kỳ họp này; rà soát quy định về phân quyền, phân cấp và hoàn thiện văn bản hướng dẫn thi hành, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, khả thi.

Đồng thời, cần làm rõ hơn tác động đối với ngân sách Nhà nước và phương án bảo đảm nguồn lực thực hiện từng chính sách.