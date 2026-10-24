Trình Quốc hội 4 chính sách quan trọng khi sửa đổi Luật An toàn thực phẩm

Theo chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, ngày 24/10, Quốc hội nghe trình bày tờ trình, báo cáo thẩm tra và thảo luận tại tổ về nhiều dự án luật, trong đó có dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi).

Trong phiên họp sáng, Bộ trưởng Bộ NN&MT, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày tờ trình về hai dự án luật, gồm Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Sáng nay (24/10), Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan sẽ thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi). Ảnh: Media Quốc hội

Tiếp đó, Bộ trưởng Bộ Y tế, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày tờ trình về dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi). Chủ nhiệm Ủy ban KHCN&MT của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra đối với ba dự án luật về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi).

Cũng trong phiên họp sáng, Bộ trưởng Bộ VH&&TDL trình bày tờ trình về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra dự án luật này.

Bộ trưởng Bộ KH&CN trình bày tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra dự án luật.

Sau phiên họp toàn thể, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi), dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư.

Trong phiên họp chiều, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại tổ về ba dự án luật, gồm Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

4 nhóm chính sách quan trọng khi sửa Luật An toàn thực phẩm Bộ Y tế - cơ quan chủ trì soạn thảo cho biết: Dự thảo Luật An toàn thực phẩm sửa đổi xây dựng 4 nhóm chính sách trọng tâm, đồng thời định hướng hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo hướng thống nhất đầu mối từ Trung ương đến địa phương. Thứ nhất, quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi, dựa trên đánh giá nguy cơ, kiểm soát tồn dư thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật và tác nhân gây ô nhiễm trong thực phẩm. Thứ hai, đổi mới công tác kiểm tra an toàn thực phẩm, chuyển từ kiểm tra dàn trải sang tập trung vào sản phẩm, cơ sở có nguy cơ cao, tăng cường hậu kiểm và xử lý vi phạm. Thứ ba, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý an toàn thực phẩm, đáp ứng yêu cầu quản lý hoạt động kinh doanh thực phẩm trực tuyến. Thứ tư, tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm đối với thức ăn đường phố và bếp ăn tập thể, góp phần phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người dân.