Trình Quốc hội 3 dự án luật quan trọng về lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội vào tháng 10

Dây chuyền may quần áo xuất khẩu ở Công ty cổ phần may Hưng Việt, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: TRẦN HẢI)

46,4% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội

Bộ Nội vụ cho biết, thời gian qua, cơ quan này đã kịp thời tham mưu hoàn thiện thể chế về tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm xã hội và lao động. Trong 8 tháng đầu năm đã có 1 hồ sơ Luật, 3 Nghị định, 2 văn bản hợp nhất, 6 Thông tư, 9 Quyết định của Bộ, 1 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, 15 báo cáo và 10 lần xây dựng hồ sơ về đề án cải cách chính sách tiền lương được trình lên các cấp có thẩm quyền.

Cơ quan này đã tập trung tham mưu xây dựng đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội; triển khai hiệu quả các Kết luận số 83-KL/TW ngày 21/6/2024, số 206-KL/TW ngày 10/11/2025 của Bộ Chính trị về cải cách chính sách tiền lương, tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang sau sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo đó, từ ngày 1/7/2026, hơn 2 triệu cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được tăng thêm 8%, hơn 45% số xã, phường được hưởng phụ cấp khu vực và hơn 4,7% số xã, phường được hưởng phụ cấp đặc biệt sau sắp xếp.

Ảnh nhandan.vn.

Từ ngày 1/7/2026, hơn 2 triệu cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được tăng thêm 8%, hơn 45% số xã, phường được hưởng phụ cấp khu vực và hơn 4,7% số xã, phường được hưởng phụ cấp đặc biệt sau sắp xếp.

Bộ Nội vụ cũng tập trung xây dựng hồ sơ dự thảo 3 Nghị định; nghiên cứu bổ sung 2 Nghị định theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền (Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và Nghị định quy định chế độ phụ cấp công vụ đối với công chức cấp xã). Chính sách tiền lương trong khu vực doanh nghiệp tiếp tục được hoàn thiện theo nguyên tắc thị trường, bảo đảm quyền thỏa thuận của người lao động và người sử dụng lao động gắn với vị trí việc làm, năng suất và kết quả thực hiện công việc. Mức lương tối thiểu tại Nghị định số 293/2025/NĐ-CP được điều chỉnh tăng bình quân 7,2% từ ngày 1/1/2026.

Về lĩnh vực bảo hiểm xã hội, Bộ đã trình Chính phủ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; tiếp tục triển khai Nghị quyết số 28-NQ/TW, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ, xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng, hướng tới an sinh xã hội bền vững. Tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền bảo hiểm xã hội giai đoạn 2026-2030; đã hoàn thành tuyên truyền tại một số địa phương; tiếp tục triển khai Kế hoạch đàm phán vòng 4 Hiệp định song phương về bảo hiểm xã hội giữa Việt Nam và Nhật Bản; Thực hiện Hiệp định Bảo hiểm xã hội Việt Nam-Hàn Quốc; Hoàn thành trình Chính phủ Báo cáo tình hình thực hiện chính sách, chế độ và quản lý, sử dụng Quỹ Bảo hiểm xã hội năm 2025.

Ước thực hiện những tháng đầu năm 2026, số người tham gia bảo hiểm xã hội đạt 22,28 triệu người, bao phủ 46,4% lực lượng lao động trong độ tuổi, tăng 17,56% so với cùng kỳ năm 2025.

Số người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội là 6,08 triệu người, tăng 12,18%; số người hưởng bảo hiểm xã hội một lần giảm 29,48% so với cùng kỳ năm 2025.

Về lĩnh vực chính sách lao động, Bộ đã hoàn thành việc xây dựng hệ thống văn bản hướng dẫn Nghị định số 337/2025/NĐ-CP ngày 24/12/2025 của Chính phủ về hợp đồng lao động điện tử (gồm: Thông tư số 08/2026/TT-BNV ngày 15/5/2026 và 6 Quyết định) tạo lập hành lang pháp lý đầy đủ cho việc quản lý hợp đồng lao động điện tử minh bạch, an toàn, bảo đảm quyền và lợi ích của các chủ thể giao kết hợp đồng lao động điện tử; thực hiện kiểm tra việc thực hiện pháp luật về cho thuê lại lao động và nội quy lao động theo đúng kế hoạch, góp phần tăng cường tính thực thi quy định pháp luật; tích cực, chủ động xây dựng quy định cắt giảm thủ tục hành chính lĩnh vực cho thuê lại lao động tại các nghị quyết của Chính phủ (Nghị quyết số 66.16, 66.18) bảo đảm quán triệt tinh thần chỉ đạo của Chính phủ chuyển từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”; chủ động rà soát chế độ, chính sách lao động dôi dư khi thực hiện cơ cấu lại vốn công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn Nhà nước theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW.

Cùng với đó, công tác quản lý nhà nước được bảo đảm toàn diện, đồng bộ và ngày càng đi vào chiều sâu trên tất cả các ngành, lĩnh vực nội vụ. Bộ đã kịp thời tham mưu, trình cấp có thẩm quyền nhiều cơ chế, chính sách quan trọng về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, việc làm, an toàn-vệ sinh lao động; tham mưu giải quyết các khó khăn, vướng mắc về chế độ, chính sách đối với người có công, dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác chăm lo người có công với cách mạng và bảo đảm an sinh xã hội, nhất là việc chuẩn bị chu đáo hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ và phối hợp triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, tổ chức phi chính phủ, thanh niên, bình đẳng giới, văn thư-lưu trữ và thi đua-khen thưởng.

Điểm nhấn xuyên suốt là các cơ chế, chính sách đều hướng về con người, đặt lợi ích của người dân, người lao động và người có công vào vị trí trung tâm, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Không để phát sinh “khoảng trống” pháp lý sau khi ban hành luật

Quang cảnh phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: LINH NGUYÊN)

Trong Kỳ họp thứ hai của Quốc hội khóa XVI diễn ra vào tháng 10 tới, Bộ Nội vụ sẽ khẩn trương hoàn thiện, tham mưu Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội 3 dự án luật quan trọng liên quan tới lĩnh vực lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội. Đó là: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội.

Song song với đó, sẽ đẩy nhanh soạn thảo, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, nghị quyết đã có hiệu lực, không để phát sinh “khoảng trống” pháp lý.

Cơ quan này cũng tập trung triển khai các nhiệm vụ về lao động, việc làm theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Thông báo số 123-TB/VPTW ngày 16/7/2026; hoàn thiện, trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 219/2025/NĐ-CP về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; rà soát, sửa đổi, bổ sung Quyết định số 416/QĐ-TTg ngày 25/3/2025 về xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; ban hành quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính kết nối Nền tảng hợp đồng lao động điện tử. Tập trung cao độ tham mưu xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội để trình Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị lần thứ 5; nghiên cứu, xây dựng Đề án kinh tế bạc và chính sách lao động, việc làm thích ứng với già hóa dân số nhanh; vận hành hiệu quả Sàn giao dịch việc làm quốc gia; đẩy mạnh đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư.

Để triển khai các nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2027, Bộ Nội vụ sẽ tập trung nghiên cứu, triển khai Đề án cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công với cách mạng theo lộ trình sau khi được cấp có thẩm quyền thông qua; phát triển thị trường lao động đồng bộ, hiện đại, linh hoạt; tiếp tục hoàn thiện, triển khai chính sách lao động, việc làm thích ứng với già hóa dân số và Đề án kinh tế bạc; triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao năng suất lao động.