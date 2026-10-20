Trình Quốc hội 1 luật sửa 4 luật trong lĩnh vực công thương để tháo gỡ điểm nghẽn, phát triển kinh tế số

Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng báo cáo trước Quốc hội (Ảnh: Quang Vinh)

Cắt giảm tối đa thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp

Tại phiên họp trình bày tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng cho biết, mục đích ban hành luật nhằm thể chế hóa đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng và tháo gỡ triệt để các khó khăn, vướng mắc có nguyên nhân từ pháp luật. Thể chế hóa đầy đủ quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng. Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ, thống nhất và tính khả thi của hệ thống pháp luật; phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Cắt giảm tối đa thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền.

Dự thảo Luật gồm 6 Điều. Cụ thể, đối với Luật Thương mại: 5 nội dung sửa đổi, hoàn thiện; 3 nội dung bổ sung; 3 nhóm nội dung lược bỏ; bãi bỏ 4 thủ tục hành chính, 3 điều kiện kinh doanh; 2 nội dung phân cấp, phân quyền.

Đối với Luật Cạnh tranh: 7 nhóm nội dung sửa đổi, hoàn thiện; 8 nội dung bổ sung; 2 nội dung lược bỏ; đơn giản hóa 2 thủ tục hành chính.

Đối với Luật Quản lý ngoại thương: 6 nội dung sửa đổi, hoàn thiện; 6 nội dung bổ sung; bãi bỏ 2 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 9 thủ tục hành chính; 5 nội dung phân quyền, phân cấp.

Đối với Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: 2 nội dung sửa đổi, hoàn thiện, 2 nội dung lược bỏ; 4 nội dung phân quyền, phân cấp.

Thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, ông Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế và Tài chính cho biết, Uỷ ban Kinh tế và Tài chính tán thành sự cần thiết sửa đổi, bổ sung 4 Luật nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng về hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh cạnh tranh lành mạnh và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế số.

Làm rõ cơ chế kiểm soát giá trong trường hợp hoạt động độc quyền được giao cho doanh nghiệp thực hiện

Đối với sửa đổi, bổ sung Luật Thương mại, liên quan đến độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại, Uỷ ban cơ bản tán thành nguyên tắc phải có căn cứ tại luật quản lý ngành, lĩnh vực và danh mục hàng hóa, dịch vụ độc quyền được công khai. Đối với lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đề nghị làm rõ quy định về thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an là ngoại lệ hay chỉ cụ thể hóa phạm vi đã được luật xác định.

Bên cạnh đó, đề nghị làm rõ cơ chế lựa chọn chủ thể thực hiện, kiểm soát giá, chất lượng và nghĩa vụ cung ứng trong trường hợp hoạt động độc quyền được giao cho doanh nghiệp thực hiện.

Về hạn mức khuyến mại, mức giảm giá tối đa, đề nghị làm rõ nguyên tắc, tiêu chí và giới hạn điều chỉnh, bảo đảm ổn định, minh bạch, có khả năng dự báo; có quy định phù hợp với giao dịch trên nền tảng số, trong đó nhiều hình thức ưu đãi có thể đồng thời được áp dụng; phân định rõ với hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh hoặc cạnh tranh không lành mạnh để tránh xử lý trùng lặp.

Về sửa đổi, bổ sung Luật Cạnh tranh, Uỷ ban Kinh tế và Tài chính đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định về xác định hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, hành vi lạm dụng vị trí độc quyền bị cấm theo hướng bảo đảm bao quát toàn diện các hành vi trên cả môi trường thị trường truyền thống và thị trường đa diện, nền tảng số, hạn chế tối đa can thiệp vào quyền tự do kinh doanh, cơ chế vận hành của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp tục rà soát các hành vi theo hướng hành vi – hậu quả, đáp ứng điều kiện đủ là phải gây ra hoặc có khả năng gây ra thiệt hại ở mức độ được xác định là “đáng kể” để làm căn cứ xác đáng, chặt chẽ đưa ra kết luận. Tiếp tục hoàn thiện quy định về các hành vi cạnh tranh không lành mạnh bị cấm theo hướng khái quát hơn, lựa chọn những dấu hiệu, đặc trưng, tiêu biểu trực tiếp nhận diện.

Về sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý ngoại thương, ông Mãi đề nghị nghiên cứu quy định khái quát về cơ quan có thẩm quyền thành lập hoặc công nhận khu vực hải quan riêng. Đối với hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu được nhập khẩu trở lại Việt Nam, cần làm rõ khả năng tiêu thụ trong nước và cơ chế kiểm soát tiêu chuẩn, chất lượng.

Về sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Uỷ ban tán thành tăng quyền chủ động của người tiêu dùng khi lựa chọn mục đích, phạm vi thu thập, sử dụng thông tin. Đề nghị tiếp tục bảo đảm thống nhất với pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhất là việc tách biệt dữ liệu cần thiết để thực hiện hợp đồng với dữ liệu dùng cho quảng cáo, cá nhân hóa; quyền rút lại sự đồng ý, trách nhiệm chứng minh đã có sự đồng ý và việc xử lý dữ liệu của người chưa thành niên, người tiêu dùng dễ bị tổn thương.