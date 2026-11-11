Trình phê duyệt Quy hoạch Cảng hàng không Lai Châu với quy mô hơn 171ha

Phối cảnh Cảng hàng không Lai Châu. (Ảnh: Cục Hàng không Việt Nam)

Theo hồ sơ quy hoạch, Cảng hàng không Lai Châu được xác định nằm trên địa bàn xã Tân Uyên và xã Mường Khoa, tỉnh Lai Châu; thuộc mạng cảng hàng không dân dụng toàn quốc, đồng thời là sân bay dùng chung giữa dân dụng và quân sự.

Trong giai đoạn 2021-2030, cảng hàng không được quy hoạch đạt cấp 4C theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), có khả năng khai thác các loại tàu bay A320, A321 và tương đương. Công suất thiết kế dự kiến đạt 300.000 hành khách/năm và 1.000 tấn hàng hóa/năm.

Về hạ tầng khu bay, quy hoạch xác định xây dựng 1 đường cất hạ cánh kích thước 2.600m x 45m; 1 đoạn đường lăn song song dài khoảng 595m, rộng 15m, cách tim đường cất hạ cánh về phía bắc 158m, cùng hệ thống đường lăn nối đồng bộ và hệ thống lề vật liệu theo quy định.

Sân đỗ tàu bay được quy hoạch với 3 vị trí đỗ Code C. Quỹ đất dự trữ phát triển được bố trí để có thể mở rộng sân đỗ khi nhu cầu khai thác tăng trong tương lai.

Theo tầm nhìn đến năm 2050, Cảng hàng không Lai Châu được định hướng nâng công suất khai thác lên 1,5 triệu hành khách/năm và 5.000 tấn hàng hóa/năm, đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không trong dài hạn.

Để thực hiện mục tiêu này, cấu hình đường cất hạ cánh và hệ thống đường lăn cơ bản được giữ nguyên theo quy hoạch giai đoạn 2021-2030. Trong khi đó, sân đỗ tàu bay được mở rộng, nâng tổng số vị trí đỗ lên khoảng 6 vị trí Code C; đồng thời tiếp tục dự trữ quỹ đất để mở rộng khi cần thiết.

Nhà ga hành khách cũng được định hướng mở rộng đồng bộ, bảo đảm đáp ứng công suất khai thác 1,5 triệu hành khách/năm. Tổng diện tích đất quy hoạch cho cả giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 là hơn 171ha.

Trước đó, Quy hoạch Cảng hàng không Lai Châu giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 đã được Bộ trưởng Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) phê duyệt tại Quyết định số 1375 ngày 24/5/2010.

Tuy nhiên, sau thời gian dài triển khai, quy hoạch cũ đã gần hết thời kỳ thực hiện nhưng đến nay chưa có công trình nào của cảng hàng không được đầu tư xây dựng, công tác cắm mốc giới cũng chưa được thực hiện. Thực tế này đặt ra yêu cầu phải rà soát, điều chỉnh và hoàn thiện quy hoạch nhằm bảo đảm tính đồng bộ, khả thi và phù hợp với định hướng phát triển trong giai đoạn mới.

Việc lập quy hoạch lần này được xem xét trên cơ sở các định hướng tại Quyết định số 1585 ngày 7/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 1140 ngày 1/7/2026 của Bộ Xây dựng và Quyết định số 333 ngày 27/2/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu.

Bên cạnh đó, những thay đổi về địa giới hành chính cấp tỉnh, cấp xã cũng đặt ra yêu cầu cập nhật các định hướng phát triển kinh tế-xã hội, du lịch và logistics của địa phương. Việc dự báo nhu cầu vận tải hàng không cần được nghiên cứu trên cơ sở phù hợp chiến lược phát triển của tỉnh Lai Châu trong dài hạn.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, việc lập quy hoạch Cảng hàng không Lai Châu có ý nghĩa quan trọng trong việc đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh địa phương, đồng thời tạo cơ sở định hướng phát triển kết cấu hạ tầng hàng không, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của ngành hàng không trong tương lai.

Trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, Cục Hàng không Việt Nam đã tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý của bộ, ngành và địa phương liên quan. Trên cơ sở đó, Cục kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, tổ chức thẩm định và phê duyệt quy hoạch; đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu cập nhật phương án quy hoạch vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch kết nối giao thông công cộng của địa phương.

Việc hoàn thiện quy hoạch là cơ sở quan trọng để địa phương chủ động quản lý quỹ đất, định hướng đầu tư kết cấu hạ tầng và nghiên cứu phương án kết nối giao thông, từng bước khai thác tiềm năng phát triển của Cảng hàng không Lai Châu trong tương lai.