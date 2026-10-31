Trình phê duyệt phương án nâng cấp gần 39km đường Hồ Chí Minh đoạn Pác Bó - Cao Bằng

Ban QLDA đường Hồ Chí Minh (chủ đầu tư) vừa gửi Bộ Xây dựng tờ trình phê duyệt hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn Pác Bó - Cao Bằng.

Cột mốc Km0 đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng.

Theo phương án đề xuất, dự án được đầu tư trên tổng chiều dài gần 39km. Điểm đầu tại Km0, trước Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pác Bó thuộc địa phận xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng.

Điểm cuối tại vị trí giao cắt với QL3 cũ (nay là đường Hồ Chí Minh) thuộc địa phận xã Bạch Đằng, tỉnh Cao Bằng.

Dự án sẽ được nâng cấp lên quy mô 4 làn xe, đường cấp III miền núi, tốc độ thiết kế 60km/h.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng gần 3.200 tỷ đồng, gồm: Chi phí bồi thường hỗ trợ và tái định cư (đã bao gồm chi phí dự phòng) khoảng hơn 957 tỷ đồng; Chi phí xây dựng hơn 1.800 tỷ đồng; Chi phí quản lý dự án hơn 16 tỷ đồng; Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng hơn 64 tỷ đồng; Chi phí khác hơn 36 tỷ đồng; Chi phí dự phòng hơn 300 tỷ đồng.

Dự án dự kiến sẽ được hoàn thành năm 2029.